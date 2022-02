Fachkräftemangel ist in den Kommunen angekommen

Gleich drei neue Mitarbeiter gibt es seit kurzer Zeit auf dem Erbacher Rathaus. Sowohl der Posten des stellvertretenden Bauhofleiters ist neu besetzt worden, wie auch die Stabsstelle Stadtmarketing. Zudem hat das städtische Bauamt nach längerer Zeit wieder Zuwachs bekommen. Haupt- und Personalamtsleiter Florian Ott freut sich, dass, obwohl es aktuell auf dem kommunalen Personalmarkt nicht einfach ist Mitarbeiter zu finden, es geklappt hat die Stellen mit fähige neue Kollegen zu besetzen.

Der städtische Bauhof hat einen neuen stellvertretenden Bauhofleiter. Bereits Anfang Januar konnte Bauhofleiter Joachim Locher seinen neuen Stellvertreter Markus Zart willkommen heißen. „Mit dem gelernten Forstwirt ist es der Stadt Erbach gelungen einen Allrounder im Grünbereich zu gewinnen. Der 44-Jährige verfügt über eine langjährige Erfahrung und Führungsverantwortung“, erklärt Florian Ott. Neben der federführenden Gestaltung und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen sowie der Vertretung des Bauhofleiters in Abwesenheit wird Markus Zart das Bauhofteam in allen anfallenden Aufgaben unterstützen und die Leitung des Grünbereichs übernehmen.

Seit Anfang Februar ist zudem Vanessa Weishaupt auf der Stabsstelle Stadtmarketing beim Bürgermeister tätig. Die 29-Jährige stammt aus Ringingen und hat nach ihrer Ausbildung zur staatlich geprüften Grafik-Designerin ein Betriebswirtschaftslehrestudium mit Schwerpunkt Marketing absolviert. Sie folgt auf Rabea Christ, die Anfang des Jahres nach Ehingen gewechselt ist. Ihr Können konnte Vanessa Weishaupt bereits in unterschiedlichen Bereichen beweisen, zuletzt bei der Handwerkskammer Ulm. „Wir freuen uns mit Frau Weishaupt eine engagierte neue Mitarbeiterin mit Verwaltungs- und Marketingerfahrung gewonnen zu haben“, so Florian Ott.

Auch das Stadtbauamt freut sich seit Mitte Februar über personelle Verstärkung. Karl Faland ist gelernter Schreinermeister und verfügt über reichlich Berufserfahrung zuletzt als Hausverwalter und Objektbetreuer für mehrere hundert Objekte in ganz Süddeutschland. Florian Ott berichtet: „Er übernimmt unter anderem die Organisation und die Abwicklung der Unterhaltsreinigung und Wartungsarbeiten sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude.“ Karl Faland ist 51 Jahre alt, verheiratet und stammt aus Schwendi.

Verwaltung freut sich über Unterstützung

Die gesamte Stadtverwaltung freue sich über die neuen Kollegen und über die Verstärkung. Teilweise waren Posten schon längere Zeit vakant. Hauptamtsleiter Florian Ott ist froh, dass die Stellen nun mit neunen motivierten Mitarbeitern besetzt werden konnten. „Lange Zeit haben alle über den Fachkräftemangel gesprochen, zwischenzeitlich greift dieser spürbar in die Bereiche des öffentlichen Dienstes über. Dies betrifft bei weitem nicht nur die Kindertageseinrichtungen, sondern letztlich handelt es sich hierbei um das Problem eines generellen Fachkräftemangels, welcher eine Vielzahl von Branchen und Einrichtungen betrifft“, so Ott.

Fachkräftemangel ist in den Kommunen angekommen

Die Problematik gutausgebildetes Personal zu finden werde sich nach seiner Wahrnehmung in den kommenden Jahren noch deutlich verstärken, da der Umbruch in den kommenden Jahren geprägt ist durch die Notwendigkeit, die Fachkräfte der „Babyboomerjahre“ im großen Stile adäquat zu ersetzen. Deswegen gestalten sich die Stellenbesetzungsverfahren teilweise, trotz der Attraktivität des öffentlichen Dienstes, etwas schwieriger. „Umso mehr freuen wir uns engagierte und motivierte Kolleginnen und Kollegen mit Verwaltungserfahrung für die unterschiedlichen Bereiche unserer Stadtverwaltung gewonnen zu haben. Denn eine Verwaltung ist nur so gut, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die darin arbeiten“, so Florian Ott.