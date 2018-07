Fünfter Sieg von Daniel Paulsin bei Turnier in Heubach

Daniel Paulsin von den Judoka des TSV Erbach hat zum fünften Mal das Rosensteinpokalturnier gewonnen. Paulsin ging als einziger Vertreter der Erbacher Judojugend bei dem Turnier in Heubach auf die Matte. Insgesamt trafen sich 220 Judoka der Altersklassen U12 und U15, um sich vor den Sommerferien nochmals untereinander zu messen.

Paulsin Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm war in der U15 mit insgesamt sieben Teilnehmern zahlenmäßig mittelstark besetzt. Im Poolsystem verlangte es dennoch fünf Begegnungen, um den Pokalsieg zu feiern. Siege über Felix Kohler (Heubach), Philipp Doberschütz (Steinheim) und Niklas Meinzinger (Kirchheim) ließen Daniel Paulsin als Poolsieger gegen Robin Reinhold (Bernhausen) ins Halbfinale einziehen, bevor er dann im Finale erneut gegen Felix Kohler vom gastgebenden Verein den Pokalsieg perfekt machte.

Fünf Kämpfe, fünf Siege und der fünfte Pokalsieg in Heubach in Folge lassen Daniel Pauslin beruhigt in die Sommerpause gehen, bevor nach den Ferien die Meisterschaftsrunde startet.