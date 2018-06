Förderverein wählt und spendet

Der Förderverein der Hospizgruppe Donau-Schmiechtal hat sich kürzlich zur Hauptversammlung getroffen. Dabei gab es nicht nur viel Lob von der Hospizgruppe, sondern auch einen Scheck über 5000 Euro. Neue Kassiererin wurde Christine Schaupp.

Die Mitglieder des Fördervereins trafen sich jüngst zur achten Hauptversammlung in Erbach. Kassierer Gerhard Blohm schied aus dem Vorstand aus, was eine Neubesetzung des Postens nötig machte. Kandidatin Christine Schaupp wurde von den Mitgliedern einstimmig zur neuen Kassiererin gewählt. Der Vorsitzende des Vereins, Claus Martin Braunbeck, würdigt die Mitarbeit von Gerhard Blohm, er habe in den sieben Jahren seiner Zugehörigkeit zum Vorstand die Kassenverwaltung höchst zuverlässig geführt.

Im Anschluss berichtete Lieselotte Traub, die als Stellvertreterin der Einsatzleiterin der Hospizgruppe, Brigitte Walser, erschienen war, einen Bericht über die Arbeit der Hospizgruppe. Als besonderen Erfolg werten die Verantwortlichen hier das seit 2016 eingeführte Gesprächs- und Trauercafé Dieser Treffpunkt für Trauernde ist immer am ersten Sonntag im Monat im Seniorenzentrum in Erbach – es ist keine Anmeldung notwendig. Trauernde können sich Austauschen, Trost und Kraft für den Alltag finden. Zwischen fünf und zwölf Personen nehmen dieses Angebot wahr. Die Altersgruppe der Teilnehmer liegt zwischen 30 und 85 Jahren. Claus Martin Braunbeck übergab Liselotte Traub im Anschluss einen Scheck in Höhe von 5000 Euro. Das Geld hatte der Förderverein mit diveresen Aktionen im Jahr 2017 erwirtschaftet.