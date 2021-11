Eva Eiselt serviert „knallharte Wortgewitter“

Was sind das für knallharte Wortgewitter! Gute zwei Stunden lang prasseln beim Auftritt von Eva Eiselt im Kulturstadel Hüttisheim all die Klischees, Besserwissereien, Lebensanekdoten und Vorurteile im aktuellen Programm „Wenn Schubladen denken könnten“ stimm- und wortgewaltig auf die gebannt lauschenden Zuhörer und Zuhörerinnen nieder.

Von Webergrill und Genderwahn

Frappierend, was die gelernte Schauspielerin aus all den denkverstaubten Schubladen ausgräbt. WLAN, Webergrill, Genderwahn und SUV- Junkies, alles kommt aufs Tapet. Reminiszenzen an eine trostlose Kindheit in Münster- Eifel erinnern an eine Zeit, in der Frauen nicht mal Busfahrerin werden konnten. Eine Zeit, in der nicht alles besser, sondern viel besser war.

Was für herrliche Zeiten herrschen dafür heutzutage, wo sage und schreibe schon satte fünf Prozent der Jumbojet-Pilotinnen Frauen sind und die Gleichstellung der Frau durch ein simples Brusthaarplantat auf dem weiblichen Dekollete erschlichen wird.

Singen kann sie auch

Tief schürft Eiselt in der Werbung der 1970er, als die Welt und der Platz der Frau mit Jacobs Krönung, Meister Proper und Clementine in Latzhosen noch vermeintlich in bester Ordnung war. Scharfzüngig karikiert sie Denkblockaden und stellt liebgewordene, bequeme Verhaltensmuster bloß. Dabei mäandert sie elegant und mit offenem Szenen-Ende von Thema zu Thema, was vom Publikum höchste Aufmerksamkeit erfordert. Und singen kann sie auch, was sie in ihrem röhrenden Heavy-Metal-Song über den unvergleichlichen Avocadodicksaft beweist. Ihr Parforceritt ist scharfe, ätzende und beißende Satire pur. Schnelle Szenen-, Kostüm- und Dialektwechsel, sowie fein ziselierte Wortspiele in atemraubendem Tempo bieten aufklärerisches Vergnügen. Das faszinierte Publikum erklatschte zwei Zugaben.