Auch in Erbach neigt sich die kommunalpolitische Sommerpause zu Ende. Die SZ hat mit Bürgermeister Achim Gaus über seine Erwartungen an den neuen, stark verjüngten Gemeinderat und die aus seiner Sicht wichtigsten anstehenden Projekte gesprochen.

SZ: Herr Gaus, Sie waren drei Wochen im Urlaub. Haben Sie sich gut erholt?

Gaus: Ja, es war erholsam. Ich konnte auch abschalten, und das geht am Besten, wenn man verreist.

Das heißt, Sie können jetzt mit neuer Kraft ans Werk gehen. Unter anderem wartet die Zusammenarbeit mit dem neuen Gemeinderat auf Sie. Freuen Sie sich darauf?

Es wird sicher spannend und interessant, zumal fast die Hälfte des Gremiums neu ist und wir keine geringen Aufgaben vor der Brust haben. Aber ich bin guter Dinge, dass wir auch weiterhin eine gute Zusammenarbeit hinbekommen. Bevor wir Ende September mit den ersten Sitzungen starten, gibt es ja auch noch ein paar interne Infoveranstaltungen, bei der wir einige organisatorische und rechtliche Dinge besprechen.

Das Gremium hat sich im Vergleich zur vergangenen Wahlperiode stark verjüngt. Gefällt Ihnen das?

Das war absolut notwendig. Wir hatten ja schon länger keine jüngeren, neuen Gemeinderatsmitglieder mehr bekommen. Ich denke, wir haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Leuten.

Die Fraktion der Grünen ist von zwei auf fünf Räte angewachsen. Kommt jetzt eine grüne Welle auf Erbach zu?

Das weiß ich nicht. Aber es ist ja nicht so, dass wir die grünen Themen zuletzt vernachlässigt haben. Spannender finde ich es eher, dass die Grünen-Fraktion komplett neu ist. Die zwei bisherigen Mitglieder sind nicht mehr dabei und fünf neue dazugekommen.

Die fünf haben in der SZ-Vorstellungsserie zum Ausdruck gebracht, dass Sie unter anderem ökologische Themen in den Fokus rücken wollen.

Die Frage ist: Was bedeutet das genau? Grüne Themen isoliert für sich zu betrachten, ist immer schwierig. Man sollte es immer an konkreten Projekten festmachen. Und in dieser Richtung haben wir ja schon einiges angepackt. Wir haben ein Klimaschutzkonzept erarbeitet, zwei Kindergärten ans Nahwärmenetz angeschlossen und einen Kindergarten als Null-Energie-Haus angelegt. Wir haben rein aus Nachhaltigkeitsgründen 1,6 Millionen Euro investiert, um mit einer Hochlast-Faulung den Klärschlamm unserer Kläranlage energetisch nutzen und mit dem Blockheizkraftwerk den Großteil des Energiebedarfs der Anlage abdecken zu können. Schon vor Jahren haben wir damit begonnen, unsere städtischen Gebäude energieeffizienter zu machen. Wir haben Elektro- und Hybridfahrzeuge fürs Rathaus angeschafft. Das sind alles ökologische Geschichten, die vielleicht nicht ausreichend nach außen kommuniziert wurden.

Was sind die großen Themen in naher Zukunft?

Da ist zum einen der Breitbandausbau mit einer enormen finanziellen Dimension. Der Spatenstich für das Backbone-Netz ist voraussichtlich Mitte Oktober. Die Planungen für den Bau der Dreifeldhalle laufen sehr intensiv, wobei der Zeitplan sehr ambitioniert ist. Ende 2022 soll die Fertigstellung sein – dazu muss aber alles optimal laufen. Die Zuschüsse müssen kommen und das Genehmigungsverfahren zügig vorangehen. Und das liegt nicht in unserer Hand.

Man hat das Gefühl, dass es manchen bei der vor Jahren gestarteten Innenstadtoffensive nicht schnell genug geht.

Das ist nicht nur ein Gefühl. Das Thema ist mit immensen Erwartungen verknüpft. Man darf aber nicht vergessen: Wir bewegen uns nicht auf der grünen Wiese, sondern müssen auf viele Gegebenheiten Rücksicht nehmen. So sind allein Grundstücksverhandlungen oft sehr zeitintensiv. Und es ist ja nicht so, dass nichts passiert: Das Thema Hochwasserschutz am Erlenbach kommt im Herbst in den Gemeinderat, die Bebauung des Rampf-Areals läuft, die Bebauungspläne für die Bereiche Rathaus und alte Metzgerei, wo die Donau-Iller-Bank bauen möchte, sind auch rechtskräftig. Die reine Bauphase wird dann das geringste. Als dritten wichtigen Punkt sehe ich die Sanierung der Erlenbachstraße, die wir vorantreiben müssen.

Das Baustellen-Café wurde bislang leider nicht so angenommen wie erhofft. Hat das Projekt trotzdem Zukunft?

Hierbei handelt es sich ja erstmal nur um ein Provisorium, um mal einen Akzent zu setzen. Wir müssen genau schauen: Wo liegt der Bedarf? Es gibt in Erbach durchaus Gaststätten, die seit Jahren bestehen und funktionieren. Was meiner Ansicht nach in der Innenstadt fehlt, ist eine Art Bistro, auch mit Mittagstisch. Es gibt in der Innenstadt nämlich sehr viele Arbeitsplätze und somit den Bedarf, mittags etwas zu essen oder auch abends einzukehren. In dieser Richtung sind wir aber mit Investoren im Gespräch.

Gibt es weitere Schwerpunkte aus Ihrer Sicht?

Die Erweiterung und Sanierung der Schule ist ein wichtiges Thema, und auch beim Rathaus gibt es Handlungsdruck. Da ist sowohl eine Erweiterung – wir bringen unsere Leute kaum noch unter – als auch eine Sanierung notwendig. Der Untergrund ist ebenso ein Problem wie der energetische Zustand. Und wir haben noch eine ganze Latte von Bebauungsplänen zu erledigen, vor allem in den Teilorten. Es wird uns also nicht langweilig.

Wie sieht es mit der Bereitstellung von Wohnraum aus?

Die Nachfrage ist groß, keine Frage, aber man muss die Zahlen auch relativieren. Wenn es 250 Bewerber für ein Baugebiet gibt, heißt es ja nicht, dass alle ernsthaftes Interesse haben. Trotzdem müssen wir natürlich etwas tun, wobei wir in den Teilorten ordentlich aufgestellt sind, bis auf Ersingen, wo schon länger keine Bauplätze mehr verfügbar sind. In Erbach selbst ist der Druck gerade am größten. Deswegen haben wir das Wohngebiet Schellenberg beim Schloss erweitert. Auch auf dem Rampf-Areal entstehen immerhin 30 Wohnungen, und im Baugebiet Merzenbeund entsteht ebenfalls ein großes Mehrfamilienhaus. Auch innerorts gibt es verschiedene Projekte zur Nachverdichtung, wie am Sägeberg oder auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in der Erlenbachstraße. Und auch in Ersingen werden wir was tun: Für das Baugebiet Wetterkreuz haben wir Grundstücke gekauft, jetzt geht es an die Planung.

Erbach ist nicht zuletzt wegen der Verbindungsachsen B30 und B311 auch für Gewerbetriebe attraktiv. Gibt es genügend Flächen?

Allzu viel Luft haben wir nicht mehr. Im Oberen Luß gibt es noch Flächen, aber nicht in riesigem Umfang. In Ringingen sind wir voll, in Dellmensingen ist ein Gebiet in Vorbereitung. Dort haben wir mit dem erforderlichen Zielabweichungsverfahren aber noch ein dickes Brett zu bohren. Salopp gesagt: Wir haben keine großen Probleme, unsere Gewerbeflächen wegzubekommen.

Immer wieder gerne kritisiert wird der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV).

Es gibt nichts, was man nicht verbessern könnte. Zunächst ist das Thema ÖPNV eine Kreisangelegenheit, damit ist schon vieles gesagt. Letztlich gibt es da zwei Argumentationslinien: Die einen sagen, man muss erst das Angebot zur Verfügung stellen, damit Nachfrage entsteht; andere sagen, es muss erst die Nachfrage her, um ein entsprechendes Angebot zu schaffen. Tatsächlich ist unser ÖPNV-Angebot aber besser als es landläufig immer behauptet wird, und vom Landkreis wurde hier in den vergangenen Jahren auch einiges bewegt. Gleichzeitig könnte zum Beispiel unser Stadtverkehr auch deutlich besser genutzt werden. Man muss bei dem Thema einfach auch die Kosten-Nutzen-Relation sehen.

Der größte Ausgabeposten im Haushalt ist die Kinderbetreuung. Wie ist Erbach hier aufgestellt?

Wir kommen gut zurecht, aber es ist schon eine Herausforderung. Der Ü-3-Bereich ist ja noch gut zu planen, bei den unter Dreijährigen ist es schwieriger. Auch hier hat jeder das Recht auf einen Betreuungsplatz, aber nicht jeder beansprucht es. Daher schwankt der Bedarf. Und weil hier jede Gruppe maximal zehn Kinder hat, führt schon eine kleine Veränderung zu zusätzlichen Gruppen und damit zu einem höheren Raum- und auch Personalbedarf.

Die neue Kindertagesstätte in den Brühlwiesen wurde gleich von einem Wasserschaden heimgesucht. Wie ist der Stand?

Nach der Sommerpause konnte wieder der Normalbetrieb starten. Dadurch, dass der Betrieb gerade erst angelaufen war und die Gruppen deshalb noch nicht voll waren, konnte man die Situation einigermaßen überbrücken. Zwar mit einem Notbetrieb, aber es hat ausgereicht.

Kämmerer Hans Neher hat im Juli eine erfreuliche Jahresrechnung 2018 mit einem satten Plus von 5,7 Millionen Euro präsentiert. Sie haben aber gleich die Euphoriebremse betätigt. Warum?

Weil man sich immer am Notwendigen orientieren und sich wirtschaftlich vernünftig verhalten muss. Erbach steht zwar nicht schlecht da, wir haben fast keine Schulden. Aber das liegt auch daran, dass man sich in der Vergangenheit zurückgehalten hat, weil die Stadt finanziell nie auf Rosen gebettet war. Bei den Gewerbesteuereinnahmen zum Beispiel liegt Erbach weit unter dem Durchschnitt von Städten vergleichbarer Größe. Im Gegenzug steigen die Ausgaben in verschiedenen Bereichen schneller als die Einnahmen, weil die Aufgabenfülle einer Stadt ständig zunimmt. Und weil sich ein guter Rechnungsabschluss zwei Jahre später negativ auf Zuweisungen und Umlagen auswirkt, steht uns ein finanziell schlechteres Jahr 2020 bevor. Außerdem muss man immer auch die konjunkturellen Risiken im Blick haben.

Sie sind im vergangenen Jahr für eine zweite Amtsperiode als Bürgermeister gewählt worden. Ein Kritikpunkt im Wahlkampf war, dass Sie leutseliger sein könnten. Haben Sie sich das für die Zukunft zu Herzen genommen?

Ich versuche immer, aus Rückmeldungen etwas mitzunehmen. Deshalb bemühe ich mich schon, diesbezüglich aufmerksamer zu sein. Aber wenn ich mal jemanden nicht grüßen sollte, ist das sicher keine böse Absicht. Manchmal ist man als Bürgermeister eben auch abgelenkt – gedanklich oder von den eigenen kleinen Kindern, die auch ihre Zeit brauchen. Und verbiegen will ich mich auch nicht: Ich bin eben eher der sachliche Typ, der nicht auf jedem Fest der letzte ist, der geht. Man muss auch authentisch sein.