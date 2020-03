Erst geschlossen, jetzt doch geöffnet – Erbacher Schulen nehmen am Dienstag Betrieb wieder auf

Der am Montag ausgesetzte Schulbetrieb am Schulzentrum Erbach wird am Dienstag, 10. März, wieder aufgenommen. Dies teilt die Stadtverwaltung am frühen Montagabend mit.

Die beiden Verdachtsfälle bezüglich einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus am Schulzentrum Erbach hätten sich nicht bestätigt.

Entwarnung kommt recht kurzfristig

Weil die Entwarnung aber recht kurzfristig erfolgte, wird am Dienstag an den Schulen sowie der Kernzeitbetreuung lediglich ein Notbetrieb am Vormittag angeboten.

Wieder regulär aufgenommen wird der Unterricht ab Mittwoch, 11. März. Der Unterricht an der Musikschule findet bereits ab Dienstag, 10. März, wieder regulär statt.

Noch am Montagnachmittag hatte die Erbacher Stadtverwaltung mitgeteilt, dass die Schulen und Einrichtungen am Dienstag geschlossen bleiben müssten, weil die Verdachtsfälle bezüglich einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus weiterhin bestehen würden.

Auch in Langenau wieder Unterricht

Auch an der Ludwig-Uhland-Schule in Langenau findet nach der Schließeung am Montag wieder Unterricht am Dienstag statt – wenn auch in in reduzierter Form bis zur vierten Stunde. Das teilt Rektorin Claudia Boß auf der Internetseite der Schule mit. Demnach können Schüler während der eigentlichen Unterrichtszeit und zu den gebuchten Betreuungszeiten von Lehrkräften oder städtischen Mitarbeitern betreut werden.