Ersinger Uresgasse soll saniert werden

Der Ortschaftsrat Ersingen hat jüngst über die Sanierung der Uresgasse in Ersingen gesprochen. Zudem wurde über diverse Baugesuche debattiert.

Woher die Uresgasse in Ersingen ihren Namen hat, ist nicht ganz klar. Einerseits könnte sie natürlich nach der kleinen 4000 Einwohner fassenden mexikanischen Stadt Ures im Talkessel des Río Sonora in der westlichen Sierra Madre benannt sein, andererseits aber auch nach dem alt-schwäbischen Ausdruck für „überdrüssig “. Woher die genaue Bezeichnung kommt, bleibt wohl ungeklärt. Wessen die wenigen Anwohner jedoch tatsächlich überdrüssig sind, sind die nicht weniger werdenden Straßenschäden. Betritt man die Gasse, reihen sich auf der rund 100 Meter langen Fahrbahn Asphaltflickwerk, Frostschäden und Ausspühlungen aneinander. Damit soll jetzt Schluss sein, fordern Ortsvorsteher Werner Miller und der Ortschaftsrat. In der jüngsten Sitzung wurde deswegen die Planung für die Sanierung vorgestellt.

Neben der stark geschädigten Fahrbahn weist im östlichen Bereich der Gasse auch der Unterbau der Fahrbahn erhebliche Schäden auf. Dieser muss hier ausgebaut und neu erstellt werde. Da die Fahrbahn teilweise nicht richtig begrenzt ist, soll der Fahrbahnrand zudem mit einer beziehungsweise zwei Zeilen großen Granitpflastersteinen eingefasst werden. Im Rahmen der Baumaßnahme sollen noch drei Straßenlaternen einschließlich Verkabelung installiert. Insgesamt soll die Sanierung 58 000 Euro kosten. Der Ortschaftsrat regte, an im Vorfeld der Maßnahme den Abwasserschacht überprüfen zu lassen, um im Fall von Schäden den erneuerten Belag nach kurzer Zeit nicht wieder aufreißen zu müssen. Ferner wird sich Ortsvorsteher Miller mit der SWU in Verbindung setzen, um die Verlegung etwaiger Gasleitungen zu klären. Im Zuge der Bauarbeiten ist auch die Leerrohrverlegung für den Glasfaserausbau durch die Stadt Erbach geplant.