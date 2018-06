Ersinger Ortschaftsrat erteilt Schwarzbauten eine klare Absage

Ein Bauvorhaben hat im Ersinger Ortschaftsrat für teils harsche Worte gesorgt. Ein Bauherr hat sein Einfamilienhaus nicht nur wie vereinbart saniert, sondern damit begonnen, es um fast die Hälfte des bisherigen Wohnraums zu vergrößern. Ferner plante er eine Tiefgarage mit mehr als 250 Quadratmetern und wollte dies vom Rat genehmigt haben. Dem will der Ortschaftsrat nun einen Riegel vorschieben und verweigerte das Gemeindliche Einvernehmen und fordert den Rückbau bereits entstandener Schwarzbauten auf dem Grundstück.

Bei dem in der Diskussion stehenden Haus handelt es sich um eine ehemalige Betriebsleiterwohnung, die ursprünglich zu einem Gewerbebetrieb gehört hat. In der bei der Errichtung erteilten Baugenehmigung wurde eine Rückbauklausel vergessen, warum das Gebäude nun Bestandsschutz genießt. Das Haus sollte im Mai vergangenen Jahres saniert werden und an die Kanalisation angeschlossen werden. Dafür erteilten Ortschaftsrat und Stadt Anfang Mai vergangenen Jahres ihre Zustimmung. Tatsächlich wurde das Haus aber nicht nur saniert, sondern um rund 160 Quadratmeter (knapp 50 Prozent der bisherigen Fläche) vergrößert. Zudem will der Bauherr das Gebäude um eine Tiefgarage mit Technikraum, Schleuse und sechs Fahrzeugstellplätzen sowie die dazugehörige Rampe errichten. Dieses Bauvorhaben würde mindestens weitere 250 Quadratmeter bedeuten.

Der Ortschaftsrat erteilte beiden Vorhaben nach kurzer Beratung eine klare Absage und fordert des Weiteren den Bauherren zum Rückbau bereits entstandener Schwarzbauten auf. Als Begründung sieht das Gremium, dass das Bauvorhaben im Außenbereich liegt und die Arbeiten keineswegs nur eine Sanierung darstellen und es sei nicht zu erklären, warum ein Einfamilienhaus eine Tiefgarage mit sechs Stellplätzen brauche. Zudem weise der Flächennutzungsplan das Grundstück als Grünfläche aus. Ratsmitglied Tobias Asal sagt: „Man hat dort außerhalb der Pläne einfach erweitert und das ohne unser Wissen. Ich bin ganz klar dafür, das abzulehnen.“ Ulrike Gerster war der gleichen Meinung, der Rat habe das unterstützt, was man unterstützen könne, aber das Ergebnis liege weit außerhalb dessen, was man genehmigen könne. Rainer Mann wählte noch drastischere Worte: „ Bei einer Erweiterung um fast 50 Prozent, kann man auch nicht sagen, die Baufirma hat sich vermessen. Ich fühle mich da ehrlich gesagt verarscht. Das ist keineswegs das, was man mal vereinbart hat.“ Und auch die anderen Ratsmitglieder folgten einstimmig der Vorlage.