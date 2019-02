Ersinger Feuerwehr unterstützt auch die Kameraden aus Erbach

Die Hauptversammlung der Feuerwehr-Abteilung Ersingen begann am Freitagabend im Gasthaus Hirsch in Ersingen mit einem gemeinsamen Abendessen. Neben dem Ortsvorsteher Werner Müller waren an diesem Abend noch 19 Kameraden erschienen. Unter diesen waren auch der Kommandant der Gesamtfeuerwehr Erbach Matthias Remlinger mit seinen beiden Stellvertretern Markus Keller und Jochen Ihle.

Der offizielle Teil begann dann mit der Begrüßung durch den Kommandanten der Abteilung Ersingen Stefan Bayer. In seinem Bericht über das vergangene Jahr gab er bekannt, dass elf Abteilungsübungen mit insgesamt 194 Stunden abgehalten wurden. Das waren Übungen sowie Einsätze mit der Gesamtfeuerwehr.

Einsätze fanden im Jahr 2018 sieben Stück statt. Das Einsatzjahr begann direkt im Januar durch das Fällen eines Baumes, der nach einem Sturm auf Schienen zu stürzen drohte. Ebenfalls im Januar musste ein Dachstuhlbrand bekämpft werden und im März mussten die Kameraden zu einem Einsatz an die Donau ausrücken. Hier hatte es einen Ölunfall gegeben. Ein Fehlalarm gab es im Juni in einem Gartenhaus, dort wurde nur Reisig angezündet. Bei dem ebenfalls im Juni stattgefunden Vollalarm wegen des Unwetters hatten sich die Anwohner im Stadtgebiet Ersingen jedoch schon selber geholfen, so dass die Wehrleute nicht einschreiten mussten. Hinzu kamen noch Einsätze, bei denen auf den Straßen, beispielsweise zwischen Erbach und Bach, Schlamm beseitigt werden musst. Der Einsatz im September am Baggersee hat sich bei allen teilgenommenen Personen ins Gedächtnis eingegraben, denn dem 78-jährigen Badegast konnte nicht mehr geholfen werden, er verstarb.

Weiter berichtete Stefan Bayer: „Bei zahlreichen Einsätzen haben wir die Abteilung Erbach unterstützt. Egal ob Tagschleife, Drehleiter, Führungsgruppe oder EVD-Dienst. Diese Einsätze sind für uns auch sehr wichtig, um die nötige Erfahrung zu sammeln.“ Bei dieser Gelegenheit gab er anschließend bekannt, dass die Mannschaftsstärke zum Ende des vergangenen Jahres bei 28 aktiven Mitgliedern lag, davon zwei Frauen. Auch lobte er nach seinem Bericht noch die sehr hohe Kameradschaftlichkeit mit seinen Feuerwehrleute und sprach auch über einige noch folgende Aufgaben im aktuellen Jahr.

Der Kassierer Philipp Bäuerle stellte den Vergleich der Ein- und Ausgaben vor und berichtete von einem letztlich positiven Kassenstand. All das haben die Kassenprüfer Paul Schrade und Nadine Schlumberger überprüft und Bäulere eine ordentlich geführte Kasse bestätigt. Deshalb übernahm Ortsvorsteher Werner Miller die Entlastungen des Vorstands.

Auch der Ortsvorsteher lobte das Engagement der ehrenamtlichen Einsatzkräfte und ging auf die vielen Aktivitäten der Feuerwehr ein. Grundsätzlich fand er alles sehr gut. Mit den Worten „Rundum passt alles“ beendete er seine Grußworte bei der Hauptversammlung. Es folgte noch ein kurzer Bericht des Kommandanten der Gesamtfeuerwehr Erbach Matthias Remelinger zum Thema Notfallseelsorge.

Auch der Vorsitzende des Fördervereins „Roter Hai“ Olli Michaelis meldete sich zu Wort. Er dankte für den Einsatz bei dem Schlauchbootrennen und sprach kurz darüber, dass der Förderverein die Feuerwehr mit einem geschenkten Laptop unterstützt hatte und auch zukünftig bei Bedarf wieder helfend zur Seite stehe.