Ersinger Dorffasnet für Jung und Alt

Die Dorffasnet in Ersingen steht für gemeinsames Feiern und Spaß haben und hat schon lange Tradition. Die Sportgemeinschaft lädt am heutigen Samstag, 10. Februar, in die bunt geschmückte Ersinger Mehrzweckhalle.

Ab 14.30 Uhr wartet für die närrischen Kleinen der Kinderfasching mit buntem Programm auf der Bühne. Vom Elter-Kind-Turnen bis zum Kinderturnen ab der fünften Klasse haben die Gruppen verschiedene Tanzauftritte vorbereitet. Sowohl auf einen Luftballontanz als auch auf eine Hip Hop-Nummer können sich die Gäste freuen. Schon seit Anfang Januar proben die Kinder und Jugendlichen an ihren Tänzen. Natürlich wird es auch wieder ein Mitmachprogramm für alle geben und der Bonbonregen am Ende von der Bühne darf auch nicht fehlen. Neu in diesem Jahr ist das Kinderschminken, bei dem jedes Kind einmal in eine andere Rolle schlüpfen kann. Mit Kaffee, Kuchen, Leberkäs- und Schokokusswecken ist für Verpflegung gesorgt.

Für die etwas größeren fängt um 19.59 Uhr die große Party an. Unter dem Motto „Helden und Schurken“ kann jeder seinem Kindheitsidol nacheifern. Ob Batman, Wonderwoman oder der Joker – die Kostüme setzen der eigenen Kreativität keine Grenzen. Die Live-Band „Voice ID“ wird auf der Bühne die Halle richtig einheizen. Die Griesinger Tanzgruppe „Dance Emotion“ sorgt für einen tollen Bühnenauftritt. Jeder ist herzlich eingeladen. Der Eintritt kostet 3 Euro. (mapp)