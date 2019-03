Ersingen will neue Bauplätze schaffen

Im Südosten von Ersingen ist ein neues großes Wohngebiet geplant: Der Entwurf für das rund 2,4 Hektar große Plangebiet „Wetterkreuz II“ sieht Mehrfamilien-, Einfamilien- und auch Reihenhäuser vor. Mehr als 50 Wohneinheiten sollen hier entstehen, erläuterte Stadtplaner und Diplom-Ingenieur Karl Haag bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung im Ersinger Dorfgemeinschaftshaus. Das Areal grenzt im Norden an den ersten Abschnitt des Baugebiets.

Viele Ersinger Bürger bei der Sitzung

Der Bedarf an Wohnbauflächen in Ersingen sei nach wie vor vorhanden, erklärte Ortsvorsteher Werner Miller und begrüßte bei der Versammlung daher auch einige Bürger, die sich über das Gebiet informieren wollten. Haag erläuterte in seinem Vortrag, was alles für das Gebiet vorgesehen ist und auch welche Bauformen auf den Grundstücken möglich sind. So sollen die Mehrfamilienhäuser dort zweigeschossig und mit einem Dachgeschoss ausfallen. Sein Kollege Simeon Bohsung ging darauf ein, wie die Gebäude stehen sollen und wie die Straßen geplant sind.

Die Erschließung des Gebiets bereitet den Räten einige Sorgen: Sie befürchten, dass durch die Hufeisenform der weitere Anschluss im Westen nicht gut gelingen könnte. Erbachs Leiter der Bauverwaltung, Uwe Gerstlauer, gab Entwarnung, schließlich werde dieser Aspekt in der weiteren Planung explizit bedacht. Die Planerfirma Wick+Partner hatte zudem schon beim Erstellen der Baupläne über diese Punkte nachgedacht und richte sich nun nach den neuen Vorschlägen, hieß es am Abend in der Runde.

Wir haben Ihnen alle unsere Gedanken mit auf den Weg gegeben. Ortsvorsteher Werner Miller

Ortschaftsrat Otto Greif fragte nach, ob ein zentraler Parkplatz im Wohngebiet nicht besser wäre als die vorgesehenen Stellplätze vor den Häusern und deren Garagen. Zudem wurde darüber gesprochen, wie die Feuerwehr bei einem Einsatz optimal durch das Gebiet fahren kann und dass das Thema Wärmeversorgung noch intensiv bearbeitet werden müsse – genau so wie der Lärmschutz. Zwei Stunden lang dauerte die Besprechung des Entwurfes. Ortsvorsteher Miller bedankte sich bei den Gästen und schloss mit den Worten: „Wir haben Ihnen alle unsere Gedanken mit auf den Weg gegeben.“

