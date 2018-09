Erneute englische Woche für Erbach

Eine erneute englische Woche haben die Fußballer des TSV Erbach vor sich. Drei Spieltage innerhalb von acht Tagen stehen bevor: Los geht es am Sonntag, 30. September, 15 Uhr, mit dem Gastspiel beim TSV Obenhausen. Beide Mannschaften weisen nach acht Spieltagen eine ähnliche Bilanz auf. Obenhausen ist einen Tick besser, hat zehn Punkte bei einem Torverhältnis von 12:14 (Erbach: neun Punkte und 12:15 Tore). Allerdings verlor Obenhausen erst zwei Spiele (spielte dafür viermal unentschieden), Erbach dagegen fünf. Obenhausens Spiele zuletzt waren torreich: Einem 0:5 zu Hause gegen Langenau folgte ein 5:3 bei Schlusslicht Burlafingen. Erbach gewann am vergangenen Wochenende ebenfalls, 4:1 wurde Thalfingen geschlagen. Nach dem Spiel in Obenhausen geht es für den TSV Erbach am Mittwoch, 3. Oktober, 15 Uhr, mit dem Heimspiel gegen die SSG Ulm weiter, ehe am Sonntag, 7. Oktober, 15 Uhr, das Gastspiel bei den SF Dornstadt ansteht.