Erbachs Gegner steht vor dem Abstieg

Der TSV Erbach empfängt am vorletzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller den Tabellennachbarn SV Asselfingen. Spielbeginn am Sonntag, 2. Juni, im Donauwinkelstadion ist um 15 Uhr. Nach drei Siegen in Folge ist der Druck für Erbach im Abstiegskampf nicht mehr so hoch – anders als beim Gegner Asselfingen, dessen Abstieg in die Kreisliga A am Sonntag besiegelt sein könnte. Asselfingen hat sechs Punkte Rückstand auf den auf dem Relegationsplatz liegenden TSV Erbach und muss gewinnen, um die Chance auf die Relegation zu wahren. Doch selbst im Falle eines Sieges wäre es für Asselfingen ein steiniger Weg, denn am letzten Spieltag wartet der Aufstiegsanwärter Türkspor Neu-Ulm. Womöglich kommt es auf diese Partie aber nicht mehr an, denn Erbach peilt einen weiteren Sieg an.