Erbachs erste Heimniederlage

Eine Serie des TSV Erbach in der Fußball-Kreisliga A2 Donau/Iller ist gerissen: Im achten Auftritt vor heimischem Publikum in dieser Saison kassierte der TSV seine erste Niederlage – und die fiel mit 1:4 gegen den FC Silheim deutlich aus. Dabei war es eine Halbzeit lang nach Wunsch der Heimelf verlaufen: Erbach ging durch Manuel Trögle in der 21. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt. Zunächst glich Dominik Kast aus (60. Minute), dann brachte Christian Pointner die Gäste mit einem Doppelschlag (72., 77.) in Führung. Erbach gelang es nicht, den Rückstand zu verkürzen – im Gegenteil: In der 90. Minute erhöhte Alexander Emperle für den Tabellendritten auf 4:1. Der TSV fiel durch die Niederlage auf den achten Platz zurück und bei nun zwölf Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten ESC Ulm dürfte es schwer werden, noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitzureden. Weiter geht es für den TSV nach der Winterpause am 15. März mit dem Gastspiel beim TSV Pfuhl.