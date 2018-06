Erbacher Triathlon stößt an seine Grenzen

„Das Wetter war für die Athleten optimal und unser 22. Erbacher Triathlon lief bereits in den Vorbereitungen wieder hervorragend und routiniert ab“, freute sich Organisationschef Wolfgang Schweikart am Sonntag. Mit 1132 Teilnehmern in den verschiedenen Wettkämpfen hat der TSV Erbach in diesem Jahr wieder die „1000 Triathleten-Marke“ geknackt.

„Mit dieser Teilnehmerzahl ist aber unsere Grenze erreicht. Würde die Zahl noch weiter steigen, wäre die aufwändige Logistik nicht mehr zu stemmen“, so Schweikart. Rund 300 Helferinnen und Helfer waren am Sonntag im Einsatz, um für den reibungslosen Ablauf des Erbacher Triathlons zu sorgen.

Auf dem Programm standen wieder verschiedene Wettkämpfe, denen die Abfolge „Schwimmen, Radfahren, Laufen“ gemeinsam war. Als Besonderheit des Erbacher Triathlons mussten alle Sportler „unterwegs“ zweimal das Erbacher Donauwinkelstadion, als „Wechselzone“ zwischen den drei Sportarten passieren. „Der Wechsel ist quasi unsere vierte Disziplin. Auch hier muss alles passen, um vorne dabei zu sein“, erklärte einer der Sportler. Unter den 1132 Triathleten waren am Sonntag mehr als 400 Starter aus den unterschiedlichen Triathlon-Ligen sowie knapp 100 Polizisten, die sich den Anforderungen der baden-württembergischen Polizei-Landesmeisterschaft stellten. Am Erbacher Start waren der Triathlon-Bundesligist Timo Hackenjos aus Neckarsulm, die amtierende Polizei-Landesmeisterin Elena Berger aus Stuttgart, die Erbacher TSV-Triathleten Fabian Persch, Hans-Peter Adrion, Philip Wagner sowie Toni und Luis Ruf und für die TSG Ehingen Rose Zdebik, Peter Gaßmann, Christoph Fiesel und Markus Blum.

Los ging’s am Sonntagmorgen mit den Landesmeisterschaften der Polizei, anschließend gingen die Sportlerinnen und Sportler der verschiedenen baden-württembergischen Triathlon-Ligen auf die drei Strecken. Gewertet wurde für die 1. Liga, die Landesligen Nord und Süd, die Frauenliga sowie die „Masters Nord und Süd“. „Das Wasser im Erbacher Badesee hat mit 22,8 Grad mehr als 22 Grad, deshalb dürfen die Atlethen nicht mit Neoprenanzügen schwimmen“, erfuhren die Zuschauer am Sonntagmorgen vom Stadionsprecher. Als alle Polizisten und Ligisten auf der Strecke waren, wurde der eigentliche Erbacher Triathlon mit der „Olympischen Disziplin“ gestartet. 258 Frauen und Männer stellten sich der dreifachen Herausforderung 1500 Meter Schwimmen im Erbacher Badesee, 43 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen. Und kurz nach 11 Uhr wurde der Volkstriathlon, dem sich in diesem Jahr 387 Männer und Frauen stellten, ebenfalls in drei Gruppen gestartet. In der „Volksdisziplin“, die von den Landesligisten als „Sprint“ bezeichnet wurde, waren 500 Meter Schwimmen im Erbacher Badesee, eine Radrunde von 23 Kilometer von Erbach über Dellmensingen, Stetten und Hüttisheim sowie ein Fünf-Kilometer-Lauf entlang des Donaukanals bis zum Wendepunkt und wieder zurück gefordert. (khb)