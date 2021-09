Erbacher Triathlon mit großer Beteiligung

Weitere Informationen zum Erbacher Triathlon 2021 und den Verlauf von Rad- und Laufstrecke gibt es im Internet auf https://tsverbach.jimdofree.com/triathlon.

Streckensperrungen am Wettkampftag

Während des Triathlons am Sonntag (Beginn des ersten Wettbewerbs: 9 Uhr) muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen rund um Erbach gerechnet werden. Laut Polizei sind mit der Sportveranstaltung zeitweise Straßensperrungen verbunden. So ist die Triathlon-Radstrecke von etwa 8.30 bis gegen 12 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Strecke führt vom Donauwinkel-Stadion über die Heinrich-Hammer-Straße im Gewerbegebiet weiter nach Donaustetten, Dellmensingen, Stetten, Hüttisheim und Humlangen; danach geht es über die Olympische Distanz weiter über Staig-Altheim, Weinstetten, Staig, Schnürpflingen und von dort zurück über Staig, Weinstetten, Altheim, Humlangen, Dellmensingen, Donaustetten nach Erbach. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Polizei und Veranstalter rechnen damit, dass die Sperrungen spätestens um 13 Uhr aufgehoben sind. Einen Umweg müssen auch Radler, die von Erbach über den Donauradwanderweg entlang der Stauseen, nach Donaurieden und Ersingen fahren wollen, in Kauf nehmen. Der Weg vom Donauwinkel-Stadion via WLZ bis zum Stausee bleibt den Läufern vorbehalten. Die Zufahrt für Anlieger wird immer wieder je nach Stand der Veranstaltung möglich sein. (sz)