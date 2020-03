Erbacher Triathlon fällt 2020 aus

Der für 28. Juni geplante Erbacher Triathlon Juni ist abgesagt worden. Die Verantwortlichen des TSV Erbach hätten diese Entscheidung einstimmig getroffen, heißt es in einer am Dienstag verschickten Pressemitteilung. „Wir wollen mit unserer Veranstaltung Freude und sportliches Miteinander vermitteln“ – dies ist in der aktuellen Situation und wohl auch in den kommenden Wochen nicht möglich“, schreiben die Verantwortlichen weiter. Alle bereits angemeldeten Athleten würden umgehend eine persönliche Nachricht bezüglich Rückerstattung der Anmeldegebühr erhalten. Einen Ersatztermin 2020 für den Triathlon gibt es offenbar nicht, in der Mitteilung heißt es: „Der TSV Erbach bedauert die unvermeidbare Absage sehr und richtet den Fokus nun auf den nächstjährigen Triathlon.“ Neben den traditionellen Disziplinen sollen 2021 auch die deutschen Polizeimeisterschaften in Erbach ausgetragen werden. Archivbild: mas