Erbacher Schlösslespfeifer bestätigen Vorstand

Die Schlösslespfeifer Erbach haben sich am Freitag im Gasthaus „Hasen“ zu ihrer Hauptversammlung getroffen. Auf der Tagesordnung standen neben der Ehrung verdienter Mitglieder auch die Wahlen des Vorstands.

Los ging es mit den Berichten der Vorstandsmitglieder, beginnend mit dem Vorsitzenden Stefan Guth. Sein Bericht war ein Rückblick in das vergangene Jahr, mit Aufzählungen der Ausflüge und weiteren Vereinsaktivitäten. So waren die Schlösslespferifer bei Fasnets-Veranstaltungen in Cannstatt, Stetten und ebenso beim Narrenbaumaufstellen in Ersingen, Erbach und Ringingen dabei. Kurz ging er auch auf die Termine im neuen Jahr ein, mit der Beteiligung an Umzügen in Nah und Fern.

Dabei betonte Stefan Guth: „Wir sind eher lokal unterwegs.“ Aber trotzdem habe der Verein Kontakte nach Bingen am Rhein zu dortigen Umzügen, bei denen er auch teilnahm und bei Interesse auch weiterhin teilnehmen wird. Es folgte der Bericht der Kassiererin Kristine Manz. Ihren Bericht bestätigte der Kassenprüfer Helmut Schmittele und nachdem bei der Prüfung alles gestimmt hatte, empfahl er die Entlastung. Weiter ging es mit dem Bericht der Schriftführerin Ruth Kröner. Zuerst gab sie den Mitgliederbestand bekannt: 32 aktive Mitglieder und zwölf passive zählt der Verein. Die Mitglieder haben im vergangenen Jahr an 27 Terminen während der Fasnet und bei Proben teilgenommen.

Dann der Bericht der Dirigentin Anita Hagel. Sie bedankte sich bei dieser Gelegenheit bei den Vereinsmitgliedern für das tolle Engagement und die lobenswerte Zusammenarbeit. Auch sie sagte, dass der Verein ein sehr bewegtes Jahr hinter sich habe. Der gesamte Vorstand wurde dann unter Leitung von Helmut Schmittele von den anwesenden Vereinsmitgliedern einstimmig entlastet.

Auf der Tagesordnung standen turnusgemäß auch Wahlen. Zuerst die Wahl des Vorsitzenden. Diese übernahm Stellvertreter Bernd Bawidamann und nachdem sich Stefan Guth bereit erklärt hatte, für weitere Jahre als Vorsitzender zu kandidieren, wurde er von den Anwesenden auch im Amt bestätigt. Die weiteren Wahlen leitete dann der Vorsitzende wieder selbst und die bisherige Kassiererin Christine Manz übernimmt diese Aufgabe nach der einstimmigen Wiederwahl auch weiterhin. Ebenso lief die Wahl der Dirigentin und musikalischen Leiterin Anita Hagel ab.

Neu wurde als weibliches Ausschussmitglied Manuela Fritz gewählt. Und das bisherige passive Ausschussmitglied Jürgen Subal macht auch wieder weiter. Durch Neuwahl an diesem Abend erhielt der vor einem Jahr gewählte Kassenprüfer Helmut Schmittele, zur Unterstützung die jetzt gewählte Sonja Braun.

Traditionell werden bei der Hauptversammlung auch verdiente Mitglieder geehrt. Ausgezeichnet wurden für 25 Jahre Vereinsaktivitäten der stellvertretende Vorsitzende Bernd Bawidamann und mit ihm für die gleiche Zeit die Dirigentin Anita Hagel. Steffi Wendelberger wurde für zehn Jahre Mitgliedschaft bei den Schlösslespfeifern geehrt.

Unter Verschiedenes wurden zum Abschluss Details für den anstehenden Jahresausflug und das ebenfalls in diesem Jahr wieder stattfindende Stadtfest in Erbach besprochen.