Erbacher Rumpfteam holt Titel

Ein U12-Rumpfteam des TSV Erbach hat bei der Judo-Bezirksmeisterschaft in Ravensburg den Titel gesichert. Mit vier Jungen-Mannschaften waren zwar nur wenige Teams zum Vergleich auf die Matte gegangen, dennoch waren interessante Kämpfe zu sehen.

Der TSV Erbach war nicht in der Lage, alle Gewichtsklassen zu besetzen. Bis 28 Kilogramm fehlte ein wichtiger Punkt im Leichtgewicht ebenso wie in der Gewichtsklasse bis 43 Kilogramm. Die Klasse über 31 Kilogramm wurde durch Jann Glashagen genau wie die Schwergewichtsklasse über 43 Kilogramm durch Arthur Galkin jeweils mit dem jüngsten Jahrgang sehr gut repräsentiert. Die beiden 34-Kilogramm-Kämpfer Salim-Efe Kartal und Mark Zeiss starteten abwechselnd auch in der Klasse bis 37 Kilogramm. Anton Popp hatte seinen festen Platz in der Klasse bis 40 Kilogramm.

Die Bezirksmeisterschaft wurde mit der Begegnung TSV Erbach gegen den SC Sigmaringen eröffnet, die der TSV für sich entschied. Auch der Nachwuchs aus Weingarten stoppte die Erbacher nicht auf dem Weg zum Titel. Gegen Ravensburg sollte es nach einer Niederlage von Arthur Galkin noch einmal spannend werden, zumal die Gastgeber aus Ravensburg eine Gewichtsklasse mehr besetzten. Nach Siegen von Salim-Efe Kartal, Mark Zeiss und Anton Popp reichte ein Unentschieden durch Jann für den Sieg in dieser Begegnung. Erbach konnte sich so den Bezirksmeistertitel vor Ravensburg und den beiden Drittplatzierten Sigmaringen und Weingarten sichern.

Die mitgereisten Eltern und Trainer waren sehr zufrieden, trotz der wegen nicht besetzter Gewichtsklassen geschwächte Mannschaftsleistung. Bereits am nächsten Wochenende geht die Runde weiter, dann geht es in Kirchheim/Teck um den Titel des Südwürttembergmeisters.