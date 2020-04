Erbacher Polizei hat einen neuen Chef

Die Polizei in Erbach ist unter neuer Leitung: Seit Anfang März leitet Polizeihauptkommissar Wolfgang Reichardt den Polizeiposten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen auch vor den regulären Abläufen des Polizeipräsidiums Ulm nicht halt: Ohne die sonst übliche Feierstunde bei Änderungen in Leitungsfunktionen der Polizei wechselte Anfang März die Leitung des Polizeipostens Erbach. Dessen bisherige Leiterin, Polizeihauptkommissarin Manuela Haller, übergab die Dienstgeschäfte an Polizeihauptkommissar Wolfgang Reichardt.

„Hervorragende Führungskraft“

„Mit Herrn Reichardt erhält der Polizeiposten eine hervorragende Führungskraft, die über langjährige Erfahrung mit großer Verwendungsbreite im Beruf verfügt“, so Bernhard Weber, der Präsident des Polizeipräsidiums Ulm. Gleichzeitig dankte er Manuela Haller, die seit April 2017 Leiterin des Polizeipostens Erbach war, für ihre erfolgreiche Arbeit und ihr Engagement.

Unter Hallers Leitung hätten sich die etwa 13 000 Menschen in Erbach und seinen Teilorten, für die der Polizeiposten zuständig ist, sicher fühlen können. Das zeige sich auch darin, dass die Anzahl der Straftaten im Bereich des Polizeipostens im Jahr 2019 leicht zurückging – und damit unter der von 2018 lag. Besonders erfreulich sei, dass die Anzahl der Körperverletzungen im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist. Auch im Bereich der Verkehrssicherheit spiegele sich die professionelle polizeiliche Arbeit wider: So sei die Anzahl der alkoholbedingten Verkehrsunfälle im Vergleich zu 2018, als das Polizeipräsidium Ulm acht solcher Ereignisse verzeichnet hatte, deutlich zurückgegangen. „Das zeigt, dass die Polizei mit ihren Kontrollen auf dem richtigen Weg ist“, so Weber. Dem neuen Leiter des Polizeipostens Erbach, Polizeihauptkommissar Wolfgang Reichardt, wünschte Weber viel Glück und Erfolg.

Lange Laufbahn

Der 58-jährige Reichardt war im September 1980 in den Dienst der Polizei Baden-Württemberg eingetreten. An der Polizeischule Biberach absolvierte er seine Ausbildung. Sein Weg führte ihn 1983 von dort direkt nach Ulm: Nach mehreren Dienstjahren bei der Verkehrspolizei und der Fahndung wurde er im Jahr 2000 zum Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst an die Hochschule für Polizei nach Villingen-Schwenningen zugelassen. Anschließend war er mehrere Jahre im Ermittlungsdienst beim Polizeirevier Ulm-West tätig, bevor er 2010 zum Polizeiposten Laichingen als stellvertretender Leiter der Dienststelle versetzt wurde. Seit 1. März leitet Polizeihauptkommissar Reichardt den Polizeiposten Erbach.

Vorgängerin wechselt nach Ulm

Seine Vorgängerin Manuela Haller war im September 1987 bei der Landespolizei Baden-Württemberg eingestellt worden. Nach einigen Jahren in den Einsatzhundertschaften Göppingen und Stuttgart, folgte im März 1993 ihre Versetzung nach Ulm. Hier verrichtete sie ihren Dienst im Streifendienst beim Polizeirevier Ulm-Mitte, bevor sie im Jahr 2003 das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen begann. Als frisch ernannte Polizeikommissarin übernahm sie im Frühjahr 2006 die Funktion der stellvertretenden Postenführerin in Ulm-Wiblingen.

Nach mehreren Jahren Stabstätigkeit wechselte Manuela Haller im April 2017 zum Polizeiposten Erbach und übernahm dessen Leitung. Seit Anfang März ist die 49-Jährige beim Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Ulm im Bereich der strategischen Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt.