Erbacher Ortsverein des DRK zeichnet verdiente, langjährige Mitglieder aus

Der Erbacher Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat jüngst seine Hauptversammlung abgehalten. Dabei standen nicht nur die Aktivitäten des vergangenen Jahres im Fokus der Vereinsführung, sondern auch die Auszeichnung verdienter Mitglieder. Bürgermeister Achim Gaus nahm an diesem Abend nicht nur die Entlastung des Vorstandes vor, er lobte und dankte dem Verein für dessen umfangreiche soziale Arbeit in der Gemeinde.

Der DRK Ortsverein traf sich diesmal zur Hauptversammlung im katholischen Gemeindehaus in Bach. Als Ehrengäste begrüßte Norbert Pfitzer, der Vorsitzende, den Bürgermeister Achim Gaus sowie die neue stellvertretende Kreisgeschäftsführerin Esther Heipp. Zunächst berichtete Bereitschaftsleiter Peter Nagel von den vielfältigen Sanitätsdiensten, die von Fasnetsumzügen über Sportveranstaltungen bis hin zu Stadt- und Vereinsfesten reichten. Ferner sprach er die zahlreichen Einsätze und Ausbildungsabende im Jahr 2017 an. So war beispielsweise die Helfer-vor-Ort-Gruppe im vergangenen Jahr mit insgesamt 130 Einsätzen und an manchen Tagen mit bis zu fünf Alarmierungen erneut stark gefordert.

Im Anschluss gab Michael Schröter einen Überblick über die Aktivitäten des Jugendrotkreuzes, das 2017 doppelt so viele Dienststunden wie im Vorjahr geleistet hatte. Höhepunkt war die Teilnahme am Kreisentscheid, bei dem die Jugendgruppe den dritten Platz belegte. Brigitte Hörger gab einen Einblick in die Tätigkeiten der Sozialarbeit und warb um Nachwuchs für den Besuchsdienst im Rahmen des Hausnotrufes, für den dringend weitere Helfer benötigt werden.

Franz Hermann berichtete von der positiven Entwicklung im Tafelladen und dem guten Kunden-Mitarbeiter-Verhältnis in Erbach. Dank der Unterstützung einiger privater Spender sowie des Lions Clubs verfügt der Erbacher Tafelladen über ein überdurchschnittlich gutes Warensortiment, das auch Kunden aus dem Umland anzieht. Schatzmeister Sven Hörger gab einen Überblick über die – trotz größerer Investitionen und Umbaumaßnahmen am DRK-Heim – nach wie vor gute finanzielle Situation des Ortsvereins.

Bürgermeister Achim Gaus hob die wichtige gesellschaftliche Funktion des DRK hervor. Helfen stehe im Mittelpunkt und zwar im doppelten Sinne: neben der direkten Hilfe auch durch die Unterstützung anderer Vereine. Vor dem Hintergrund zunehmender Armuts- und Einsamkeitstendenzen in der Gesellschaft gewinne besonders die Sozialarbeit an Bedeutung. Im Anschluss an sein Grußwort nahm Gaus die Entlastung des Vorstands vor, die einstimmig erfolgte. Norbert Pfitzer zeichnete zum Abschluss noch mehrere Mitglieder für deren langjährige, engagierte Mitarbeit im Verein aus und schloss die Versammlung mit einem Dank an alle Helfer. Ein besonderer Dank ging an den Nachbarverein Oberdischingen und dessen zuverlässige Unterstützung insbesondere bei Großveranstaltungen. Höhepunkte waren laut Pfitzer die Kreisdelegiertenversammlung, die Blutspenderehrung im Rathaus sowie ein Reanimationstraining für die Herzsportgruppe mit rund 70 Teilnehmern.