Erbacher nimmt an spektakulärem Skirennen teil

Was beim Marathon New York, ist beim Skirennen die legendäre Abfahrt „Der Weiße Ring", die jedes Jahr im Januar in Lech Zürs am Arlberg stattfindet. 1000 Startplätze stehen den Teilnehmern für das längste und härteste Skirennen der Welt mit 5500 Höhenmetern und 22 Pistenkilometern bereit. Mitgemacht hat heuer der Erbacher Gemeinderat und CDU-Stadtverbandsvorsitzende Thomas Mayer. Bei traumhaftem Bergwetter nach den tagelangen Schneefällen erlebte er ein beeindruckendes Skirennen.

Große Anspannung vor dem Start

Vor dem Start um 9 Uhr morgens oben auf 2200 Meter stieg die Anspannung bei allen Teilnehmern, ob und wie das Rennen gemeistert werden kann. Der Start gelang für ihn perfekt und nach einer Stunde erreichte der Erbacher unbeschadet das Ziel in Lech. Alle Teilnehmer wurden mit großem Jubel der Zuschauer an der Strecke und im Ziel bei strahlendem Sonnenschein in Empfang genommen. Nach der Siegerehrung wurde noch lange bis in die Nacht auf insgesamt drei Skihütten und im ganzen Skiort Lech gefeiert, wie Mayer berichtet. Für alle Teilnehmer aus vielen europäischen Staaten ging ein unvergessliches Rennen und damit ein unvergesslicher Tag zu Ende

