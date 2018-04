Erbacher Narren holen sich den Rathausschlüssel

Tapfer haben sich Erbachs Bürgermeister Achim Gaus und seine Belegschaft am Donnerstagnachmittag gewehrt. Dennoch haben nun auch in Erbach die Narren die Hoheit im Rathaus errungen und den viel begehrten Rathausschlüssel an sich genommen.

Ein paar mahnende Worte hatte der Bürgermeister aber ebenfalls in schwäbischen Reimen vorbereitet. So sollten die Narren beispielsweise nicht meinen, dass die schwierigsten Entscheidungen des Jahres bereits getroffen seien und sie sich faul ins gemachte Nest setzen können. Ja, er sei sich sogar sicher, dass der Rathausschlüssel in wenigen Tagen schon sehr gerne wieder zurückgebracht werden würde. Beim anschließenden Quiz mit Fragen zur Erbacher Fasnet zeigte sich Gaus sehr sattelfest, auch wenn er hier und da kurz Unterstützung vom Rathausteam in Anspruch nahm. Anschließend lud der Schultes Narren und Belegschaft zum gemütlichen Umtrunk ein. SZ-Foto: Dkd