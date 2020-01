Erbacher Musik nimmt Abschied von Martin Vogel

Mit einer bewegenden Trauerfeier in Form eines Gedenkkonzerts haben Musiklehrer und Freunde des verstorbenen Musikschulleiters Martin Vogel am Sonntag in der voll besetzten Dellmensinger Kirche von ihm Abschied genommen. Den liturgischen Rahmen gestalteten die Pfarrer Gunther Wruck und Joachim Haas.

Die Kirchenbänke in St. Kosmas und Damian reichten nicht aus, um allen einen Sitzplatz zu bieten, die sich am Sonntagnachmittag zum Gedenken des außergewöhnlich beliebten Musikers einfanden. Martin Vogels Portrait im Altarraum erinnerte daran, dass er nicht unerwartet, aber doch viel zu früh verstorben war. Groß war die Trauer um einen Menschen, der das Musikleben im Raum der Stadt Erbach wie kein anderer geprägt hat.

Mit der ausdrucksstarken und Johann Sebastian Bach zugeschriebenen Toccata und Fuge in d-Moll (BWV 565) eröffnete Simon Kaifel an der Orgel das Konzert. Das bekannteste Werk europäischer Orgelmusik dürfte auch Martin Vogels Lieblingsstück auf dem Kircheninstrument gewesen sein. Michael Horn (Trompete), Leonardo Consoli (Horn), Adriano Orlandi (Horn) und Richard Dreßner (Posaune) brachten als Blechbläserquartett Mozarts „Ave verum corpus“ zu Gehör. Der von Pfarrer Gunther Wruck und der Trauergemeinde im Wechsel gelesene Psalm 91 vergegenwärtigte den Ursprung des Lebens im Ewigen.

Mit unendlich sanft schwingendem Ton ließ die für ihre virtuose Beherrschung ihres Instruments bekannte Saxophonistin Silvia Bleicher, am Klavier begleitet von Irina Hamm, die Aria von Eugène Joseph Bozza ertönen. Die Sopranistin Alexandra Unseld sang die von Bruno Coulais für den Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ geschriebenen Lieder „Sanft weht ein Hauch überm Meer“ und „Papierflieger“. Bei den von Martin Vogel 2014 zum 25-jährigen Musikschuljubiläum aufgeführten Stücken wurde sie begleitet vom Streichquartett Marina Biegler (Violine), Michaela Trucksäß (Violine), Birgit Köhn-Kadereit (Viola) und Anne Schumacher (Violoncello).

Der gemeinsame Gesang vertiefte alle Anwesenden in Dietrich Bonhoeffers mitten im Unheil gefasstes Denken an wunderbare Mächte. Auf Marimbafonen intonierten Tim Beck und Tobias Kneer Bachs „Jesus bleibet meine Freude“ im Arrangement von James Moore.

Einen starken Eindruck hinterließ das von Martin Vogel ins Leben gerufene Holzbläserquintett der Musikschule mit Anja Eickeler-Gorzela (Querflöte), Ruth Unterkofler (Oboe), Max Gorzela (Fagott), Adriano Orlandi (Horn) und Wolfgang Gebhart (Klarinette). Letzterer hatte Martin Vogels Part übernommen. Den Schauer des Fatalen verbreiteten von der Empore herab Michael Bischof (Trompete), Richard Dießner (Posaune) und Volker Unseld (Orgel) mit „Once upon a time in the west“ von Ennio Morricone.

Mit „Sag beim Abschied leise Servus“ endete das Programm mit dem von Martin Vogel zum Ende seines Lebens gewünschten Titel. Bariton Sönke Morbach von der Niederbayerischen Operettenbühne sang das zu Herzen gehende und von Peter Kreuder für den 1936 erschienenen österreichischen Film „Burgtheater“ komponierte Lied zu Volker Unselds Klavierbegleitung. „Sag' beim Abschied leise Servus, nicht Lebwohl und nicht Adieu, diese Worte tun nur weh. Doch das kleine, Wörterl Servus ist ein lieber letzter Gruß“, vernahm man, als ob Martin Vogel es selbst auf seine sanfte Art vorgebracht hätte. Wehmut und Trost verschmolzen im Klang der Glocke, deren Schläge ganz am Ende zur Fortsetzung des Lebens mahnten.