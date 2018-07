Erbacher Mensa versorgt täglich bis zu 400 Schüler

Die Erbacher Mensa erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die Leiterin des Mensa-Teams, Verena Knöpfle, zeigt sich mit der Entwicklung weitestgehend zufrieden und auch die Stadtverwaltung freut sich über die stetig wachsende Zahl an Essen, die über den Tresen gehen.

Seit Beginn wird der tägliche Essensbetrieb über den Verein Mensa am Schulzentrum organisiert und geführt. Landesweit nimmt die Stadt Erbach damit mit wenigen Ausnahmen eine Sonderstellung ein. In den meisten Schulen werden die Mensen als Ausgabeküche geführt und über einen Caterer beliefert. In Erbach hingegen sichert die Stadt mit einer Budgetvereinbarung den Mensaverein im Gegenzug finanziell ab.

Positive Jahresbilanz

„Dank des überaus großen Engagements des Vereins, insbesondere der Leitung durch Frau Knöpfle, kann die Mensa seit mehr als zehn Jahren erfolgreich betrieben werden“, kommentierte Bürgermeister Achim Gaus die positive Jahresbilanz der Einrichtung jüngst im Verwaltungsausschuss und fügte an: „Die Zahlen sind schon gut und ich bin froh, dass das so läuft.“ Personell gestemmt wird die komplette Organisation der Mensa von Einkauf, Kochen, Essensausgabe, Aufräumen und Abrechnung von einer Vollzeitkraft, einer Person im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes und rund sieben geringfügig Beschäftigten. Den täglichen Kochbetrieb unterstützen freiwillige ehrenamtliche Kocheltern und Schüler.

Die Verpflegung am Schulzentrum trägt zudem das Gütesiegel „Gesund kochen“, was für viele Eltern in Zeiten der Essensdiskussionen an Mensen ein sehr wichtiges Zeichen für die Qualität ist. Dadurch steigen auch Anzahl der Essen und das Angebot wird immer besser angenommen. „Wir könnten in unseren zwei Ausgaberunden maximal pro Tag rund 400 Schüler versorgen“, erklärte Verena Knöpfle und zeigte, dass trotz guter Auslastung, im Jahr 2017 waren es rund 740 Essen pro Woche, noch Luft nach oben ist.

Einführung der Gemeinschaftsschule

Mit der Einführung der Gemeinschaftsschule zum Schuljahr 2013/14, als auch mit dem Start der Ganztagsgrundschule zum Schuljahr 2016/17, stiegen die Essenszahlen deutlich an. Hauptabnehmer ist mit rund 710 Essen die Schillerschule. Der am stärksten frequentierte Tag ist der Dienstag mit durchschnittlich 280 Essen. Bemerkenswert sei, dass an einem Dienstag im aktuellen Schuljahr insgesamt 415 Essen über die Küchentheke wanderten.

Die Bewirtschaftung des Schulgartens mit einer Fläche von rund 1250 Quadratmeter trägt seit acht Jahren zur Unterstützung der täglichen Mahlzeiten bei. Gemüse, Obst und Kräuter von dort werden nämlich in der Mensa weiterverarbeitet.

Einziger Wermutstropfen sei die geringe Nutzung des Angebots durch die Realschule. Besonders bei den älteren Schülern kämpfe die Mensa gegen das immer größer werdende Angebot der Innenstadt. „Die Konkurrenz ist groß. Den Schülern ist teilweise sogar der Weg ins Fachmarktzentrum nicht zu weit“, erklärte Knöpfle. Zudem habe es vor vielen Jahren einen Konflikt gegeben, der sich wohl um die Qualität des Essens drehte. „Ich dachte, das sei ausgeräumt, da hat sich etwas eingeschliffen, was wir noch nicht durchbrochen haben“, erklärte Knöpfle. Deshalb will sie zusammen mit der Verwaltung auf die neue Schulleitung der Realschule zugehen, um auch dort erneut dafür zu werben, dass die Schüler während der Mittagspause im Schulzentrum essen.

