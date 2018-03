Erbacher Kindergärten stellen sich vor

Die Erbacher Kindergärten rüsten sich für das kommende Kindergartenjahr. Rechtzeitig vor dem Anmeldeschluss am 28. Februar bieten die meisten Einrichtungen Informationsveranstaltungen zu ihren Angeboten an.

Durch diverse An- und Umbauten der Betreuungseinrichtungen im Erbacher Stadtgebiet, hat die Verwaltung jüngst auf den veränderten Bedarf an Kinderbetreuung reagiert. So hat die Stadt beispielsweise zwei neue Kleingruppen im Kernhäußle geschaffen und den Merzenbeund-Kindergarten ausgebaut (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Da der Bedarf aufgrund steigender Geburtenzahlen nicht stagniert, will die Stadt auch zügig mit dem Neubau in den Brühlwiesen vorankommen.

Für das Kindergartenjahr 2018/2019, welches im September beginnt, können Eltern, sofern noch nicht geschehen, ihre Kinder für den Kindergarten- oder den Krippenbesuch noch bis zum 28. Februar anmelden. Für alle Kindergärten im Erbacher Stadtgebiet sowie die Kindergärten in Bach, Dellmensingen (Lila Villa) und Donaurieden (Philipp Neri) finden Eltern das Anmeldeformular auf der städtischen Internetseite unter der Rubrik „Anmeldung“ (www.erbach-donau.de/kindergaerten). Zudem ist das Formular auch im Bürgerbüro im Rathaus erhältlich. Das ausgefüllte Formular muss bis zum Stichtag beim Haupt- und Personalamt (Erlenbachstraße 50, 89155 Erbach) eingehen, damit die Anmeldung gültig ist.

Die Verwaltung weist ferner darauf hin, dass einige Erbacher Kindertageseinrichtungen gesonderte Anmeldetage für das Kindergartenjahr 2018/2019 anbieten. Für den Dellmensinger Kindergarten Don Bosco findet die Anmeldung am 5. März, zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr statt. Im Kindergarten Kleines Samenkorn in Ersingen und im Erbacher Waldkindergarten erfolgt die Anmeldung nach telefonischer Vereinbarung. Im Ringinger Kindergarten St. Joseph findet die Anmeldung bereits vom 20. Februar bis zum 22. Februar jeweils 14 Uhr bis 16 Uhr statt. Anmeldewünsche für diese Kindergärten, die über das städtische Anmeldeformular eingehen, werden von der Verwaltung selbstverständlich an den entsprechenden Kindergarten weitergeleitet.