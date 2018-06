Erbacher Jugendhaus öffnet nun regelmäßig

Das Erbacher Jugendhaus öffnet ab dem heutigen Dienstag jetzt regelmäßig seine Pforten. Seit dem die Vor-Ort-Check im Januar, bei dem Jugendliche aus Erbach ihre Wünsche und Ideen für das Jugendhaus eingebracht haben, ist viel passiert. Der Innenraum des ehemaligen Mini-Golf-Stübles hat sich stark verändert und ist an die Bedürfnisse des Jugendarbeiters und der Jugendlichen angepasst worden.

Das ehemalige Mini-Golf-Stüble hat sich jetzt zum Jugendhaus gewandelt. Die Turnierküche wurde ausgebaut und in dem Raum ein Büro für Jugendarbeiter Steffen Raible eingerichtet. In diesem wird er künftig regelmäßige Sprechzeiten für Jugendliche anbieten. Der Bauhof hat die Abstellräume und das Dachgeschoss entrümpelt. Zusätzlich hat die Stadt für das Jugendhaus eine eigene Musik- und Lichtanlage angeschafft. Nachdem die Handwerker den größten Teil ihrer Arbeit erledigt haben, sind nun auch Jugendliche gefragt, die kreativ und künstlerisch an der Gestaltung der Räume mitwirken wollen. „Die Vorschläge der Jugendlichen sollen weiter miteingearbeitet werden“, sagt Raible und setzt dabei auf die Mithilfe der Erbacher Jugend.

Bis zur offiziellen Eröffnungsfeier, die am 18. November stattfinden soll, sollen alle Jugendlichen angeschrieben werden. Am offiziellen Eröffnungstag sollen mit einer Graffiti-Aktion sowohl der Innen- als auch der Außenraum verschönert werden. Bis dahin soll auch eine Holzterrasse mit Grill für den Außenbereich installiert werden. Besonders hier sei noch einiges zu tun. Ferner soll auch ein großer Teil des Innenbereichs seine neue Gestaltung von den Besuchern bekommen.

„So richtig los geht’s erst im November“, so Raible. Doch das Jugendhaus lädt bereits ab jetzt zunächst zweimal wöchentlich alle Kinder und Jugendlichen der Stadt Erbach zu einem Offenen Treff ein. Neben Billard gibt es jetzt für die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, eigene Musik mitzubringen und gemeinsam mit ihren Freunden zusammen Zeit zu verbringen. Neben kleinen Snacks wie Pizzabaguette und Eis gibt es im Jugendhaus auch alkoholfreie Getränke zu fairen Preisen.

Öffnungszeiten des Jugendhauses im Oktober: Dienstag, 11. Oktober, 16 bis 19 Uhr, Freitag, 14. Oktober, 18 bis 21Uhr, Dienstag, 18. Oktober, 16 bis 19 Uhr, Donnerstag, 20. Oktober, 16 bis 19 Uhr, Dienstag, 25. Oktober, 16 bis 19 Uhr.