Erbacher Jugend startet erfolgreich

Traditionell eröffnet das Attempto-Turnier in Tübingen die Judo-Saison der Jugend U12 und U15 in Württemberg. Vom TSV Erbach startete eine kleine Gruppe jugendlicher Kämpfer auf den Matten des JSV Tübingen ins Wettkampfjahr 2020.

In der U12 traute sich diesmal nur Alpay Akol den Vergleich mit den württembergischen Konkurrenten zu. In seinem ersten größeren Turnier sammelte er in zwei knapp verlorenen Begegnungen nur Erfahrung. Besser in Szene setzten sich die Jugendlichen der U15-Altersklasse. Anton Popp hatte keine Mühe, sich gegen die Mitbewerber um den Pokal durchzusetzen. Vier klare Siege mit jeweils unterschiedlichen, perfekt ausgeführten Wurf-Techniken innerhalb der ersten 40 Sekunden bescherten ihm den Turniersieg in der für ihn neuen Klasse bis 60 Kilogramm.

Leelou Teodorescu ging nach ihrem Vereinswechsel aus Laichingen erstmals für den TSV Erbach auf die Tatami. In der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm standen ihr nur zwei weitere Kontrahentinnen gegenüber. Mühelos stellte sie ihre Dominanz in der ersten Runde unter Beweis. Auch den zweiten Kampf entschied sie mit einem Hüftwurf rasch für sich und der Pokalsieg war der TSV-Kämpferin sicher. Als Neuling in der U15 ging Amalia Herrmann bis 40 Kilogramm ins neue Jahr. Amalia Herrmann steigerte sich im Turnierverlauf und ging mit einem Sieg im dritten Kampf immerhin als Fünftplatzierte zur Siegerehrung.