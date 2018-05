Erbacher Judoka schürfen nach Gold

Ein ereignis- und erfolgreiches letztes April-Wochenende haben die Judoka des TSV Erbach hinter sich. Dimitrij Popp, Daniel Paulsin und Daniel Udsilauri gingen für die Kaderauswahl des Badener und Württembergischen Verbandes zum Sichtungsturnier des DJB nach Erfurt. Der jüngere Bruder von Dimitrij, Anton Popp startete ebenfalls in Erfurt beim ega-Pokal, während Mark Zeiss beim Gallus-Turnier in der Schweiz antrat.

Beim DJB-Sichtungsturnier musste Dimitrij Popp als Erster auf die Matte, bei 26 StarterTeilnehmernn. Popp wollte seinen „Patzer“ bei der Sichtung in Duisburg, als er „nur“ Dritter war, gutmachen und ging zielstrebig ans Werk. Seine fünf Begegnungen beendete er mit Ippon-Siegen vorzeitig, im Schnitt benötigte er pro Gegner eine Minute, um als Sieger von der Matte zu gehen. Die Kontrahenten aus Berlin, Großhadern, Erfurt und Erlangen fanden kein Rezept gegen Popp, dem Bundes- und Landestrainer-Team zur Top-Leistung gratulierten.

Daniel Paulsin startete aussichtsreich in der Klasse bis 46 Kilogramm. Auch er kam auf fünf Kämpfe. Allerdings wurde er nach dem ersten Sieg von einem Gegner aus Nordrhein-Westfalen im Golden Score mit einer halben Wertung überraschend in die Trostrunde geschickt. Hier fand er mit zwei Siegen ins Geschehen zurück, die Medaillenhoffnung machte dann aber Kjell Kämmers aus Annen zunichte. Aber auch mit Rang sieben von insgesamt 30 Teilnehmern reichte es für Paulsin zur Registrierung beim Bundestrainer.

Als weiteren Erfolgsgaranten bot Erbach eines seiner Schwergewichte auf: Daniel Udsilauri trat diesmal als einziger TSV-Kämpfer im Schwergewicht an, sein Zwillingsbruder George hatte von der Landestrainerin nach einem Turniermarathon (deutsche Meisterschaften, internationales Bremen Masters, Europacup Berlin und Teplice) in den vergangenen acht Wochen eine Wettkampfpause verordnet bekommen. Daniel Paulsin, der verletzungsbedingt die beiden Europacup-Wettkämpfe verpasst hatte, wurde bei der Sichtung auf Bundesebene gegen seine Gegner aus Abensberg, Wiesbaden, Bad Salzungen und Leipzig mit Dominanz, Taktik und ideenreichen Techniken seiner Favoritenrolle gerecht und wurde Turniersieger.

Erneut waren die Trainer des TSV Erbach stolz auf die Leistung ihrer Athleten, wie bereits in Duisburg platzierten sie sich mit zwei Goldmedaillen in der Vereinswertung der U16-Männer ganz vorn. Erbach hatte somit abermals einen nicht geringen Anteil am Gesamterfolg der Arge Baden-Württemberg bei, die hinter dem UJKC Potsdam Platz zwei belegte.

Anton Popp eifert Bruder nach

Tags drauf eiferte Anton Popp seinem Bruder nach. Während die U16-Kaderathleten von den Bundestrainern Bruno Tsafack und Lena Göldi beim Nachwuchstrainingscamp in Jena auf kommende Aufgaben vorbereitet wurden, trafen sich 350 Judoka der Altersklasse U13 aus Deutschland ebenfalls mit internationaler Beteiligung. In der Klasse bis 46 Kilogramm traten 21 Athleten an. Dies bedeutete, ebenfalls fünf Gegner auf die Matte zu befördern, um am Ende oben zu stehen. Popp gelang dies bravourös mit Fuß-, Hüft- und Haltetechniken gegen Kontrahenten aus Bayern, Berlin, Thüringen und Schleswig-Holstein. Seine ersten drei Kämpfe beendete er jeweils in rund 20 Sekunden, auch Halbfinale und Endkampf dauerten nur eine Minute. Der jüngere Popp holte Gold und zeigte, dass im nächsten Jahr in Erfurt bei der DJB-Sichtung auch mit ihm zu rechnen sein wird.

Mark Zeiss zog es in die Schweiz. Beim Gallus-Turnier belegte er mit zwei gewonnenen Kämpfen einen guten Mittelfeldplatz bei 22 Startern und rundete das erfreuliche Abschneiden der Erbacher auf verschiedenen Judo-Matten am Wochenende ab.