Erbacher Judoka mischen bei Sichtungsturnier in Peiting mit

Judoka des TSV Erbach haben sich bei einem bayerischen Sichtungsturnier in Peiting der Konkurrenz gestellt. Das Turnier im oberbayerischen Peiting für die Altersklassen U13 und U16 galt dort als Sichtungsturnier für den Landeskader. Die württembergischen Erbacher durften dennoch teilnehmen, und sie taten das mit Erfolg. Als jüngster der fünf Erbacher ging Anton Popp (Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm) in der U13 an den Start und holte souverän den Titel. In der U16 waren bis 40 Kilogramm Mark Zeiss und Dimitrij Popp dabei. Zeiss musste sich im Halbfinale seinem Gegner geschlagen geben, überzeugte aber im kleinen Finale und sicherte sich Bronze. Teamkollege Dimitrij Popp entschied alle Kämpfe für sich und erreichte Gold. Daniel Paulsin (bis 46 Kilogramm) kämpfte sich ebenfalls ins Finale, musste sich im letzten Kampf aber geschlagen geben. Sebastian Vogt (bis 60 Kilogramm) erwischte keinen guten Tag und schied vorzeitig aus dem Turnier aus. In zwei Wochen geht es für die U15-Judoka des TSV Erbach in Backnang bei einem bundesoffenen Turnier weiter.