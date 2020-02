Erbacher Judoka für DM qualifiziert

Ein weiteres ereignisreiches Wochenende liegt hinter den Judo-Kadetten des TSV Erbach. In Pforzheim fanden die süddeutschen Meisterschaften der U18-Jugend statt. Drei Erbacher Judoka hatten sich dafür bei den Landesmeisterschaften qualifiziert und nun auch auf süddeutscher Ebene Erfolg. Daniel Paulsin, Dimitrij Popp und Mark Zeiss qualifizierten sich für die deutschen Meisterschaften in Leipzig, für die ein vierter TSV-Kämpfer, Daniel Udsilauri, gesetzt wurde.

Als Landesmeister ging Daniel Paulsin in der Klasse bis 50 Kilogramm an den Start. Mühelos kämpfte er sich durch die Vorrunde ins Halbfinale, in dem ihm der Bayern-Meister Maximilian Felde aus Abensberg gegenüberstand. Ein Konterwurf brachte Paulsin den Sieg und den Einzug ins Finale. Nachdem er sich im Finalkampf mit einer halben Wertung zunächst gegen den badischen Meister Max Düsterdiek in Führung gebracht hatte, nutzte Düsterdiek wiederum seine Chance, nach einem Wurf einen Haltegriff zu setzen, aus dem es für den Erbacher Judoka kein Entrinnen gab. Daniel Paulsin sicherte aber auch als Zweitplatzierter die erste Fahrkarte für den TSV von Erbach nach Leipzig zu den deutschen Meisterschaften.

Die Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm war mit Dimitrij Popp als Landesmeister und Mark Zeiss aus der mit Bronze dekorierten Württemberg-Meisterschaft aus Erbacher Sicht stark besetzt. Zeiss zog mit einem Auftaktsieg gegen den bayerischen Vizemeister Lorenz Mayr in die zweite Runde ein. Dort schickte ihn dann allerdings Lucas Kuttalek aus Bayern in die Trostrunde. Schnell fand er aber wieder seine Fassung – mit dem Ziel, sich für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren, gelangen Zeiss Siege über Jan Wäckerle aus Baden und seinen Kaderkollegen Jannes Rukatukl aus Winnenden. Das kleine Finale um Bronze ging dann kampflos an Mark Zeiss. Auch wenn er sich die Bronzemedaille lieber erkämpft hätte, freute er sich dennoch über Ticket Nummer zwei aus Erbacher Sicht nach Leipzig.

Dimitrij Popp wurde in Pforzheim seiner Favoritenrolle abermals mehr als gerecht. Technik, Athletik, Kondition und innere Einstellung – mit dem Ziel, den Titel zu holen, rief Popp seine Fähigkeiten wieder auf den Punkt genau ab. Nach Siegen gegen Jan Wäckerle, Marius Kölblinger aus Nürtingen traf er auf Baden-Vizemeister Artjom Shevcuk aus Karlsruhe. Shevcuk landete bei seinem Abwehrversuch gegen den Siegeswurf unglücklich, was Popp den Einzug ins Finale brachte. Die Verletzung seines Kontrahenten, die sich im Nachhinein glücklicherweise als nicht ernsthaft herausstellte, trübte Popps Freude über den Sieg. Nachdem er dem unterlegenen Gegner sein Bedauern über diesen Ausgang des Kampfes ausgedrückt und sich zusammen mit seinem Trainer überzeugt hatte, dass der Karlsruher Judokamerad bald wieder zum Training auf die Matte kann, hieß es wieder zurück in den Wettkampfmodus zu finden. Dies gelang Popp auch im Finale gegen den Meister aus Baden, Julian Mandel (Karlsruhe), mit Bravour. Als süddeutscher Meister nahm Dimitrij Popp die Goldmedaille entgegen.

Der vierte Starter des TSV Erbach bei der DM wird Daniel Udsilauri sein. Er wurde bereits von Bundestrainer Bruno Tsafak für die nationalen Titelkämpfe gesetzt, da er mit einer Bundesauswahl zum Zeitpunkt der süddeutschen Meisterschaften im spanischen Fuengirola um Edelmetall und Weltcup-Punkte kämpfte. Dass Daniel Udsilauri zurecht zur deutschen Spitze im Kadetten-Alter gehört, stellte er in Andalusien eindrucksvoll mit Siegen gegen Athleten aus Aserbeidschan, Spanien und Russland unter Beweis. Im Finale des Euro-Cups fand er allerdings kein Mittel gegen den Schulterwurf des Russen Mukhamed-Ali Mataev. Dennoch freute er sich über Silber bei seinem diesjährig ersten Auftritt auf europäischer Ebene.

Bei den deutschen Meisterschaften gilt es für Daniel Udsilauri nun, seine Titel aus dem vergangenen Jahr zu verteidigen. Sein Zwillingsbruder George wird in diesem Jahr vom Deutschen Judobund bereits in der Altersklasse U21 eingesetzt und soll deshalb bei den U18-Meisterschaften nicht zum Einsatz kommen.