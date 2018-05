Erbacher Judoka Anton Popp erkämpft sich weiteren Landestitel

Anton Popp vom TSV Erbach ist weiter auf der Überholspur bei der Judo-Jugend. Bei den offenen baden-württembergischen Meisterschaften der U13 in Pforzheim holte sich Popp den Titel in dieser Altersklasse.

Im 16er-Pool der Gewichtsklasse bis 46 Kilometer hieß es für Anton Popp, insgesamt vier Gegner zu besiegen, um am Ende Gold und damit den Landestitel für sich zu beanspruchen. Im ersten Kampf bekam es Timur Gribanov vom TV Mosbach mit Popps Spezialtechniken, einem Hüftwurf und einer Kontertechnik, dem Ura-nage, zu tun.

Auch die zweite Begegnung entschied Anton Popp ungehindert mit der gleichen Kontertechnik gegen Finn Höhn aus Nürtingen für sich. Im Halbfinale traf der TSV-Sportler auf Kaan Sinangin aus Karlsruhe. Mit Yoko-Otoshi, einer Selbstfalltechnik, brachte Popp seinen Gegner Kaan zu Fall und sich selbst ins Finale. Alle Kämpfe hatte Anton Popp somit vorzeitig beendet.

Zwei U15-Meister im U13-Finale

Im Finale standen sich die baden-württembergischen U15-Meister der Klassen bis 43 Kilogramm, Semion Malsch aus Karlsruhe, und bis 46 Kilogramm, Anton Popp, gegenüber. Ausgeglichen verlief das Duell über die gesamte Kampfzeit. Im Golden Score, der Verlängerung, setzte sich Popp dann aber mit einer Beintechnik, einem Ko-soto-gake, durch und erntete mit insgesamt vier Ippon-Siegen die Goldmedaille.

Anton Popp vom TSV Erbach ist somit in diesem Jahr in zwei Altersklassen, der U13 und der U15, baden-württembergischer Meister. Neben mit seinem Sieg eine Woche zuvor beim internationalen ega-Pokal in Duisburg darf man auf die weiteren Titelkämpfe von Popp im Herbst gespannt sein.