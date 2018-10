Erbacher HGV bestätigt komplettes Vorstandsteam

Der Handwerker- und Gewerbeverein Erbach hat seine Mitglieder in den Landgasthof „Hirsch“ in Dellmensingen zur Hauptversammlung eingeladen. Zuerst gab es einen gemütlichen Sektempfang, bevor anschließend der offizielle Teil der Versammlung startete. Thomas Knöpfle als Vorsitzender begrüßte die Anwesenden, darunter auch Maria-Theresia Schneider von der Wirtschaftsförderung der Stadt Erbach.

„Schon wieder ein Jahr rum“, begann Knöpfle seinen Jahresrückblick. Er berichtete von den Ereignissen rückwärts in chronologischer Reihenfolge. Das diesjährige Stadtfest sei ein Erfolg gewesen. Der Samstagabend mit der HGV-Lounge und -Bar war gut besucht. Doch auch bis zum Schluss konnten sie die Leute dabehalten, wobei die neuengagierte Band „Notausgang“ sicherlich ihren Teil dazu beigetragen hat. Dabei sei der Sonntagmorgen wirtschaftlich nicht ganz so ergiebig ausgefallen wie in den vergangenen Jahren. Dies führte Knöpfle auf die doch sehr heißen Temperaturen an jenem Tag zurück.

Ausbildungsmesse geht weiter

Auch die Ausbildungsmesse im Oktober 2017 sei von den Ständen her komplett ausgebucht gewesen und die viele Arbeit und Mühe in organisatorischer Hinsicht habe sich auch ein weiteres Mal gelohnt. In Zukunft soll es auch weiterhin diese Plattform für Jugendliche geben, auf der sie sich mit potenziellen Arbeitgebern ungezwungen unterhalten und etwaige Praktika oder Ausbildungsplätze vormerken können.

„Wir sind auch sehr aktiv bei der Unterstützung der Innenstadt-Offensive, sowohl im Hinter- als auch im Vordergrund“, erklärte Knöpfle. Langsam tue sich auch etwas, was er sehr begrüße. Das Engagement sei ja in allen Richtungen dahinter. Erwähnenswert sei auch die Unterstützung des HGV beim Helter-Skelter-Konzert in Erbach. Ursprünglich sei dieses auf der Seebühne am Baggersee geplant gewesen, doch wetterbedingt habe man sich ganz spontan für die Erlenbachhalle entschieden. „Nicht, weil wir kalte Füße bekommen haben“, erklärte Knöpfle die Ortsverschiebung, „es wäre unverantwortlich gewesen“. Die knapp 600 Gäste hätten das Provisorium in der Halle nicht bemerkt und seien sehr zufrieden gewesen. Diese kurzfristige Umschwenkung sei bilderbuchmäßig im HG-Verein abgelaufen und dafür bedankte sich Knöpfle auch. Die Helter-Skelter-Gruppe sei wieder gebucht.

Das Public Viewing habe zwar durch das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft nicht so hohen Zulauf genossen, wurde aber vom HGV komplett durchgezogen. Ganz erfreulich sei die Neugestaltung der Homepage durch Patrick Ruß. Modern und nicht abgehoben passe dieses Online-Aushängeschild zum Verein, der zurzeit 126 Mitglieder zählt. Farblich und inhaltlich gut gestaltet sei sie ein echter Hingucker, so Knöpfle.

Hoher Stellenwert des Gewerbes

Nachdem der Kassen- und Kassenprüferbericht vorgetragen wurden, nahm August Weber die Entlastung ebenjener vor. Es sei wichtig, dass sich so ein Verein wie der HGV öffentlich zeigt und sich aktiv in die Wirtschaft einbringe. Die Bevölkerung spüre, welchen immer höheren Stellenwert das Gewerbe vor Ort einnimmt und deren Wertschätzung dafür steige. „Fachwerk und Fachkräfte sind einfach notwendig“, so August Weber.

Danach folgten die Wahlen, bei denen die komplette Vorstandschaft wiedergewählt wurde. Thomas Knöpfle als erster Vorsitzender, Helmut Kilb und Jürgen Schwer als zweite Vorsitzende und Simone Sieger als Schriftführerin wurden in ihrer jeweiligen Arbeit bestätigt. Zudem wurde Claudia Grau zum Ehrenmitglied ernannt. Als zusätzliches Ausschussmitglied verstärkt von nun an Matthias Winter den Vorstand. Als Ausblick für das Geschäftsjahr 2018/19 wird eine größere Beteiligung an der Innenstadt-Offensive in Erbach angestrebt.