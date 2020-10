Erbacher Heimspiel am Freitag

In der Fußball-Kreisliga A2 Donau/Iller ist der TSV Erbach bereits am Freitag, 9. Oktober, im Einsatz. Die SF Dellmensingen spielen in der Kreisliga B3 am Sonntag, 11. Oktober.

Kreisliga A2: TSV Erbach – SV Grimmelfingen (Freitag, 18.30 Uhr). - Der Gastgeber ist Favorit im Duell mit dem Tabellendreizehnten. Der TSV ist noch ungeschlagen und mischt an der Spitze mit, während Grimmelfingen aus seinen bisher erst drei Spielen drei Punkte holte. Erbach hat fünf Spiele absolviert, drei davon gewonnen. Ziel am Freitag ist Saisonerfolg Nummer vier. Mit einem Sieg würde der TSV Erbach den Spitzenreiter TSV Blaustein II überholen, dessen Spiel vom Sonntag verlegt wurde.

Kreisliga B3: Ataspor Neu-Ulm – SF Dellmensingen (Sonntag, 15 Uhr). - Der Tabellenvorletzte Dellmensingen trifft auf den Drittletzten Ataspor. Die Neu-Ulmer haben bereits ein Spiel gewonnen und zwei Punkte mehr als die Sportfreunde, denen bisher nur ein Unentschieden glückte. Nun soll der erste Sieg her.