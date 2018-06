Erbacher Gittarist gewinnt zum dritten Mal bei „Jugend musiziert“

Oliver Woog ist stolz. Stolz auf seinen Schützling Malte Höfig, der beim Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ in Lübeck mal wieder den ersten Platz belegt hat. Bereits zum dritten Mal durfte der 18-jährige Erbacher den ersten Preis in der Kategorie Gitarre entgegennehmen. War es das vergangene Mal im Duo, trat Malte Höfig in diesem Jahr als Solo-Gitarrist an.

Drei Stufen – Barock, Moderne und Romantik – hatte Malte Höfig zu absolvieren: „Das ganze Wertungsspiel hat etwa 15 bis 20 Minuten gedauert, dann hat die Jury ihr Urteil gefällt und ich hatte den ersten Platz“, berichtet Malte stolz. Ein Stück von Johann Sebastian Bach, eines von dem kanadischen Komponisten Jacques Hétu und eines vom österreichischen Komponisten Johann Dubez brachten ihn direkt auf die Siegerstraße in Lübeck und damit zum dritten Erfolg beim Bundeswettbewerb des Preises.

Das macht nicht nur seinen Lehrer Oliver Woog stolz, auch die ganze Familie steht hinter Malte und unterstützt ihn in Sachen Musik. „Ich spiele eigentlich Gitarre, seitdem ich denken kann“, berichtet Malte, der seit seinem siebten Lebensjahr bei Oliver Woog Gitarrenunterricht erhält. „Eigentlich wollte ich Rockstar werden“, sagt der 18-Jährige mit einem schelmischen Lächeln, lenkt dann aber gleich ein, dass es sich im Laufe der Zeit für ihn ergeben habe, eher klassisches Musik zu spielen.

Vater ist Hobbygitarrist

Dabei ist er nicht allein mit der Gitarre im Haushalt: „Mein Vater ist Hobbygitarrist. Und als ich schließlich mit dem Berufswunsch Musiker nach Hause kam, haben mich eigentlich alle unterstützt.“ Einzig die Großmutter sei zu Beginn ein bisschen Skeptisch gewesen: „Die hat immer gesagt: ,Lern doch lieber etwas ordentliches’, aber das hat sich inzwischen gelegt und sie unterstützt mich nun auch. Dass meine ganze Familie hinter mit steht bei der ganzen Sache macht mich natürlich sehr glücklich.“

Der erste Platz beim Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ ist nach 2015 und 2016 bereits der dritte erste Platz bei dem Bundeswettbewerb, den der junge Erbacher belegt hat. „2015 bei meinem ersten Bundeswettbewerb hat sich rasch gezeigt, dass die Klassik meine Zukunft ist“, berichtet Malte, der sichtlich stolz auf sein „Triple“ ist.

„Der Malte ist schon ein ganz besonderes Talent“, verrät Oliver Woog über seinen Meisterschüler und spricht von „Rund-um-Fähigkeiten“, die sein Schützling habe. „Manchmal sind Begabungen schon sehr speziell“, unterstreicht der Musiklehrer. „Bei Malte ist das ganze aber schon eher universell. Er ist eine absolute Ausnahme.“