Erbacher Flugplatzfest ist ein großer Erfolg

Riesengroß ist der Andrang beim Flugplatzfest des Luftsportvereins Erbach gewesen, so groß, dass es in der Mittagszeit keine Parkplätze mehr gab, obwohl schon viele mit dem Rad oder zu Fuß gekommen waren. Pausenlos dröhnten die Motoren der Flieger, die Olaf Ripper und Ferdinand Löw im Tower routiniert zur Landung einwiesen.

Besonders spektakulär war der Kunstflug von Davi Held aus Günzburg, eben erst aus New York zurück zauberte die Kunstfliegerin mit ihrer Extra 300 die schwierigsten Figuren an den Himmel, stellte das Flugzeug mal senkrecht zum Boden, flog Loopings, packte in ihr Programm, alles, was es an Kunstflugnummern gibt. Das Publikum kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Besonders eindrucksvoll waren die Figuren, die mit eingefärbtem Kondensstreifen gut nachzuvollziehen waren.

Mit dem „Tumbler“, der schwierigsten Kunstflugnummer überhaupt, bei der das Flugzeug wie im Schleudergang in unzähligen Kurven Richtung Erde schießt, schloss Davi Held ihre Vorführung ab. Freudig winkend stieg die zierliche Fliegerin aus dem Cockpit ihrer 650 Kilogramm schweren Maschine und wirkte kein bisschen angestrengt. „Ich könnte gleich weiterfliegen, das ist das Adrenalin“, lachte sie, als der Vorsitzende des Luftsportvereins Eberhard Sautter und ihr Fliegerkamerad Johann Britsch sie abholten.

Regelmäßiges Training und teueres Benzin

Zwei bis drei Mal die Woche trainiert Davi Held Kunstflug, „damit der Körper es gewöhnt bleibt“, sagte sie. Bei einem Flug von zehn Minuten verbrauche sie Energie wie ein Hochleistungssportler, sagte sie. 85 Liter Kunstflugbenzin, das ist etwas bleihaltiger als normales Benzin und kostet 2,50 bis 2,80 Euro. Die extra Transfertanks enthalten Benzin für längere Strecken.

Nach ihr zeigte Johann Britsch, der fliegende Gastwirt aus Finningen, mit seiner Pitts ebenfalls spektakuläre Kunstflugnummer. „Alte Herren und alte Flugzeuge“ witzelte er und hoffte wohl auf Widerspruch. Er ist regelmäßig zu Gast bei den Flugplatzfesten in Erbach. „Kunstflüge müssen beim Regierungspräsidium angemeldet werde, dort wird die Höhe bestimmt“, erklärte Sautter.

Rund 50 Fliegerkameraden waren von benachbarten Fliegerclubs eingeschwebt, eine Robin aus Blaubeuren, eine Messerschmidt 108 und eine Yak aus Aalen und aus Österreich ein Doppeldecker, sagte Mitorganisator Hans Ulrich Sayler. Viele von ihnen unterstützten die Erbacher Flieger bei ihren Rundflügen für Gäste, denn der Andrang war groß. Immer wieder schwebten Fallschirmspringer mit einem Gast im Tandem auf dem Flugplatz ein. Karl Volz aus Leonberg hatte Fabian Gorr im Tandem, der war hell begeistert von seinem ersten Fallschirmsprung und strahlte über das ganze Gesicht. „Geil, selten so etwas geiles erlebt“, sagte er, während Volz den Schirm sehr sorgfältig nach bestimmten Mustern zusammenfaltete, denn davon hängt seine Sicherheit beim nächsten Flug ab.