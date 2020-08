Erbacher Filmnacht im Freien fällt aus

Die für Samstag, 29. August, angesetzte Open Air Filmnacht an der Seebühne in Erbach fällt aus. Das teilt Rabea Christ vom Stadtmarketing mit. Wegen der schlechten Wettervorhersage zieht die Stadt als Veranstalter schon frühzeitig die Reißleine – bisher war der Plan, am besagten Tag bis 16 Uhr auf der Homepage der Stadt mitzuteilen, ob die Veranstaltung stattfindet oder eben nicht.

Negative Wetterprognose

Bei einer Vorhersage von zwölf Grad am Samstagabend und einer Regenwahrscheinlichkeit von 80 Prozent habe man bewusst die Entscheidung zur Absage getroffen. „Wir wollen nicht, dass jemand sich eine Erkältung holt“, erklärt Rabea Christ. Schließlich stünde ja eigentlich der Spaß bei dieser Veranstaltung des Erbacher Kultursommer im Vordergrund, aber unter diesen Vorzeichen sei es nicht möglich, den Filmabend zu veranstalten.

„Bittere Bilanz“

Insgesamt zieht sie eine „bittere Bilanz“, was die geplanten Veranstaltungen in Erbach angeht. „Leider konnte keine der geplanten Veranstaltungen dieses Jahr auf der Seebühne stattfinden“, sagt Rabea Christ. Das sei natürlich äußerst schade, für die Besucher, aber auch für die Künstler, die sich ebenfalls schon auf die besondere Atmosphäre am See gefreut hätten.

Dennoch gebe es zumindest einen kleinen Trost. „Wir freuen uns auf den Kultursommer Erbach 2021“, so Christ, „denn fast alle geplanten Veranstaltungen von diesem Jahr werden im nächsten Jahr stattfinden.“ In Gesprächen mit den engagierten Künstlern hätten schon einige ihr Kommen fürs nächste Jahr bestätigt.