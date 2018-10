Erbacher Feuerwehr probt am Landmaschinen-Museum

Die Hauptübung der Gesamtfeuerwehr Erbach hat in diesem Jahr in Erbach-Bach im Landmaschinen-Museum Frankenhauser stattgefunden. Mit vielen Einsatzkräften war die Feuerwehr am Samstagnachmittag im Einsatz.

Erbachs Kommandant Matthias Remlinger begrüßte das erschienene Publikum, die verschiedenen Ortsvorsteher und Ortschaftsräte. Während der gesamten Übung erklärte er mit seinem Mikrofon über die aufgestellten Lautsprecher die verschiedenen technischen Abläufe und die Aktivitäten der Feuerwehrleute. So konnten sich alle bei dieser Übung ein Bild über die genauen Zeitabläufe in dem Einsatzfall machen.

Unterstützung aus Hüttisheim und Staig

Nachdem die 13 Einsatzwagen von den Abteilungen Erbach, Bach, Dellmensingen, Donaurieden, Ersingen und Ringingen mit 100 Feuerwehrleuten eingetroffen waren, begannen die einzelnen Übungen. Weitere Kameraden aus Hüttisheim und Staig unterstützten die Führungsgruppe aus Erbach.

Durch eine Verpuffung in den Räumlichkeiten des Gebäudes waren fünf Personen betroffen und wurden optimal aus dem Gebäude gerettet. Der Schwerpunkt während der Übung, die Menschenrettung aus einem verrauchten Gebäude, wurde mit Atemschutzmasken gemeistert.

Personen mussten gerettet werden

Nach der Rettung wurden die betroffenen Personen an das DRK Erbach und das DRK Oberdischingen übergeben. Diese waren unter der Bereitschaftsleitung von Cornelia Grimm vom DRK Erbach ebenfalls aktiv dabei.

Die zu der Übung benötigten Wassermassen kamen durch zwei Schlauch-Leitungen aus der Ortsmitte. Dieses wurde von der Jungendfeuerwehr in einem eigenen Abschnitt zur Brandbekämpfung verwendet.

Das Gebäude wurde von verschiedenen Seiten mittels des Löschwassers wie bei einem echten Brand, gewässert. Sogar von oben erfolgte das Löschen über dem ebenfalls anwesenden Löschfahrzeug mit einem nach oben ausfahrbaren Korb für drei darin befindliche Feuerwehrleute. Diese löschten den Brand über das Dach und zeigten anschließend noch, wie eventuell entstandene Löcher zwischen den Ziegeln auf dem Dach wieder von ihnen geschlossen wurden.

Es war deutlich zu sehen und hören, dass die gekommenen interessierten Leute eine derartige Übung der Feuerwehr gerne begutachten. Und damit konnte dem Publikum die Angst auf eventuelle Einsätze in der Wirklichkeit teilweise genommen werden.