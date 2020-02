Erbacher Erfolge in Württemberg

Fünf Judoka des TSV Erbach haben sich für die süddeutschen Meisterschaften der U15- und U18-Jugend qualifiziert. Bei den württembergischen Titelkämpfen, die vom JZ Heubach ausgerichtet wurden, sicherten sich Anton Popp (U15), Daniel Paulsin und Dimitrij Popp (beide U18) nicht nur die Startberechtigung für die „Süddeutschen“, sondern in ihrer jeweiligen Gewichtsklasse auch den Titel.

Am stärksten vertreten war die männliche Jugend U15 mit mehr als 150 Startern. Hier gingen zwei Erbacher Athleten in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm auf die Matte. Während sich Joel Klotz erstmals einem Wettkampf stellte und vorzeitig ausschied, stellte Anton Popp seine Überlegenheit auch in der für ihn neuen Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm mit eindrucksvollen Techniken unter Beweis. Seine Gegner aus der Judoschule Roman Baur und aus Bietigheim besiegte Anton Popp jeweils vorzeitig, um dann im Finale auf Quentin Kucharczyk vom ausrichtenden Verein zu treffen. Auch der Heubacher fand kein Mittel, den TSV-Judoka auf dem Weg auf die oberste Stufe des Podests zu stoppen. Unangefochten wurde Anton Popp württembergischer Meister.

Leelou Teodorescu fand sich zunächst mit zwei weiteren Kämpferinnen bis 63 Kilogramm im Fünfer-Pool gemeinsam auf Platz zwei, da alle jeweils die gleiche Anzahl Siege verzeichneten. Bei einer erneuten Runde dieser drei Athletinnen bewies Teodorescu ihre Stärke und belegte Platz zwei bei den „Württembergischen“.

Für die Schwestern Amalia und Sofia Herrmann bedeutete der erste Start bei den U15-Landesmeisterschaften ebenso wie für Pierre Klotz in der U18 lediglich einen Erfahrungsgewinn. Ein wenig mehr sprang für Sebastian Vogt nach längerer Abstinenz von der Judomatte in der Klasse bis 73 Kilogramm heraus: Ein perfekter Uchi-Mata gegen einen Ehinger Kämpfer reichte immerhin zu Rang neun.

Als weitere U18-Kadetten gingen Daniel Paulsin in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm sowie Dimitrij Popp und Mark Zeiss bis 55 Kilogramm als Aspiranten auf die vorderen Ränge ins Rennen. Daniel Paulsin sicherte sich durch drei Siege einen weiteren Landesmeistertitel für den TSV Erbach. Auf ein starkes Teilnehmerfeld trafen Dimitrij Popp und Mark Zeiss in ihrer Gewichtsklasse. Popp als klarer Favorit für den Titel marschierte ohne Probleme ins Halbfinale, besiegte in dieser Runde Marius Kölblinger aus Nürtingen, um dann im Finale Jonathan Melke aus Heilbronn auf den zweiten Rang zu verweisen und selbst den Titel zu erkämpfen – den dritten für Erbach bei diesen Meisterschaften. Mark Zeiss wurde nach seinem Auftaktsieg dann von Jonathan Melke in die Trostrunde geschickt, fand schnell wieder zu seiner bekannten Form zurück und sicherte sich am Ende im kleinen Finale mit einem Armhebel gegen Marius Kölblinger die Bronzemedaille.

Zusammen mit ihren Trainern Schirmer und Berken freuten sich somit fünf Erbacher Judoka über die Qualifikation zu den jeweiligen süddeutschen Meisterschaften Pforzheim und Heilbronn.