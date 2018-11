Erbacher beenden Turniermarathon erfolgreich

Einem Marathon gleichgekommen sind die Turnierstarts in den vergangenen Wochen für die U15-Judo-Jugendlichen des TSV Erbach: Qualifikationsrunde bis zu den süddeutschen Meisterschaften, deutsch-französischer Austausch mit dem Partnerverein aus Thorigny, DJB-Sichtungsturnier und am vergangenen Wochenende der Adler-Cup in Frankfurt.

Beim Adler-Cup starteten die jungen Sportler teilweise in zwei Altersklassen. Am ersten Tag holte sich George Udsilauri in der Altersklasse U18 unangefochten die Goldmedaille. Ebenso hob Dimitrij Popp erwartungsgemäß in der Altersklasse U15 in der Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm zum Adler-Höhenflug ab, ließ seine Kontrahenten hinter sich und sicherte das zweite Gold für Erbach.

Sein Bruder Anton Popp überzeugte ein weiteres Mal und zog in seinem ersten U15-Jahr ungehindert ins Finale der 50er-Gewichtsklasse ein. In diesem Finale ließ Anton Popp ein wenig Federn, freute sich aber dennoch über Silber. Nicht weniger aktiv kämpften Mark Zeiss und Daniel Paulsin in ihren Begegnungen, es fehlte íhnen aber am nötigen Quäntchen Glück, mit dem fünften Platz verfehlten sie knapp die Podest-Ränge.

Am zweiten Tag gingen dann erneut beide Popp-Brüder und Daniel Paulsin an den Start. Paulsin hatte offenbar am Vortag zu viel Pulver verschossen, in der U17 sollte es für ihn nur zum siebten Platz reichen. Besser lief es erneut für Anton Popp, der sich aber durch eine kurze Unachtsamkeit im Viertelfinale den Weg nach ganz oben verbaute. Ohne Probleme verlief aber die Trostrunde, sodass er sich mit Bronze sein zweites Edelmetall beim Adler-Cup erkämpfte. Dimitrij Popp hatte es in der Altersklasse U17 mit drei weiteren Bewerbern um den Sieg zu tun. Am Ende des langen Turnierwochenendes verbuchten gleich drei Kämpfer jeweils zwei Siege für sich und der direkte Vergleich beförderte Dimitrij Popp dann auf den zweiten Rang,

Die Ausbeute mit zwei Gold-, zwei Silber- und einer Bronzemedaille sowie zwei fünften Plätzen und einem siebten Rang rundeten die erfolgreiche Herbstsaison der jungen Judoka des TSV Erbach zur Zufriedenheit der gesamten Abteilung ab.