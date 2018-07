Erbacher Bahnübergang komplett gesperrt

Nachdem die Geh- und Radwegunterführung am Bahnübergang in Erbach fertiggestellt ist, werden nun in den beiden kommenden Wochen die Arbeiten für die Weiterführung des Geh- und Radweges hergestellt. Zur Ausführung dieser Arbeiten wird die L 240 im Bereich des Bahnübergangs und auch der Bahnübergang selbst von Montag, 23. Mai, ab 7 Uhr bis Mittwoch, 1.Juni, um 17 Uhr komplett gesperrt. Für den überörtlichen Verkehr erfolgt die Umleitung von Erbach nach Donaustetten über die B 311 und Kreisstraße 9915 und von Donaustetten nach Erbach über Dellmensingen. Der innerörtliche Verkehr kann den gesperrten Bahnübergang durch die Heinrich-Hammer-Straße umfahren.