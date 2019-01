Erbacher Bürger sorgen sich um Hochwasserschutz

Die SPD Erbach hat zu einem Bürgergespräch über aktuelle Fragen eigeladen. Im Fokus standen dabei der Hochwasserschutz und die Bebauung der Innenstadt. Die SPD-Stadträtin Leni Ochs sagte, die Starkregenfälle 2018 hätten Befürchtungen der in Auftrag gegeben Studie von Pro Aqua bestätigt. Ein Vorschlag in der Gesprächsrunde war im Bedarfsfall einen der beiden Bäche – Erlenbach oder Hängelenbach – mit einem Schieber auf Höhe des Biberdamms zurückzustauen.

Infoabend Mitte 2019 geplant

Rudolf Wallich, vom letzten Hochwasser stark betroffener Anwohner am Erlenbach, sagte, die Maßnahmen sind sinnvoll aber im Extremfall nicht ausreichen. Bei einem HQ 130 bis 150 Hochwasser wie 2016 genügen die die Planungen nicht. Der Hängelenbach sei total zugewachsen wurde beim Bürgergespräch bemängelt.

Leni Ochs sagte, „man muss sich fragen, in welchem Zeitraum, was gepflegt werden soll“. Sie kündigte an, dass es im zweiten Quartal 2019 einen Infoabend für die Bürger von Erbach, Bach, Donaurieden und Ringingen in Sachen Hochwasserschutz geben würde.

Baustellencafé findet Anklang

Das zweite Thema der Gesprächsrunde war die Innenstadtbebauung. Die drei Objekte der Donau-Iller- Bank sowie die Wohnanlage von Holzbau Gapp standen im Fokus. „Es ist ein enormes Glück, dass die Bank das in die Hand genommen hat“, waren sich die Gesprächsteilnehmer einig. Auf dem alten Rampf Areal erstellt Holzbau Gapp zwölf Wohnungen in der Größe von 48 bis 101 Quadratmeter.

Gut fanden alle das Baustellencafé, von dem die einzelnen Bauabschnitte gut zu verfolgen seien. Die Planung für die neue Drei-Feld-Sporthalle für die Schule, die auch von den Vereinen genutzt werden kann, soll bis zum Sommer stehen, versicherte Leni Ochs. Sie sagte auch, dass die Rathaussanierung anstehe.