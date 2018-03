Erbach zu Gast in Blaubeuren

In der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller bestreitet der TSV Erbach am Montag, 2. April, 15 Uhr, ein Nachholspiel beim FC Blaubeuren. Bei den Blaubeurern, die vor der Saison zu den Aufstiegsanwärtern gezählt wurden, lief es bisher nicht so rund wie von den FC-Verantwortlichen gewünscht – Erbachs Trainer Rafael da Silva hofft, dass sich das nicht am Ostermontag beim Gastspiel seines TSV beim Tabellensiebten ändert. Blaubeuren hat sich in der Winterpause noch einmal verstärkt, unter anderem kam Gaetano Gaudio vom Verbandsligisten Ehingen-Süd. Da Silva sieht sein Team als Außenseiter, liebäugelt aber mit einem Punktgewinn.