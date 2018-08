Erbach zieht in dritte Runde ein

Der TSV Erbach steht in der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals Donau/Iller. Der Bezirksligist gewann sein Zweitrundenspiel beim B-Ligisten SG Vöhringen-Illerzell mit 3:0. Die Erbacher machten bereits in der ersten Halbzeit alles klar: Manuel Wegerer brachte den Favoriten in der siebten Minute in Führung und schoss in der 35. Minute auch das 3:0. Acht Minuten vorher hatte Robin Gabel das 2:0 erzielt. In der zweiten Halbzeit fielen keine weiteren Tore.