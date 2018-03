Erbach zeichnet Sportler und Musiker aus

Im Rahmen eines Festakts hat die Stadt Erbach ihre erfolgreichen Sportler und Musiker ausgezeichnet. Bürgermeister Achim Gaus nahm die Ehrung am Donnerstagabend erstmals gemeinsam im Kultursaal der Jahnschule vor. Als Geschenk gab es für jeden eine Urkunde und ein original Erbacher Badetuch.

Alle, die in diesem Jahr eine Ehrung erhalten, waren im vergangenen Jahr auf Landes- oder Bundesebene erfolgreich und haben dort mindestens einen der ersten drei Plätze belegt. Bei Mannschaftssportarten ehrt die Stadt Erbach außerdem auch diejenigen, die im Ligabetrieb einen Aufstieg erreicht haben und bei Jugend musiziert diejenigen, die in ihrer Altersklasse im höchsten Wettbewerb einen Erfolg erzielt haben, informierte Bürgermeister Achim Gaus. Zum Auftakt unterhielt Preisträger Philipp Weiland die Gäste im Kultursaal mit einem Schlagzeugsolo, welches er auch im Wettbewerb gespielt hatte. „Musische Bildung genießt in unserer Stadt einen hohen Stellenwert. Unsere Musikschule spielt eine wichtige Rolle als Bildungseinrichtung und bei der Unterstützung unserer Vereine“, erklärte Gaus. Aber auch die vielen sportlichen Leistungen honorierte der Schultes. Nach den zahlreichen Ehrungen, bei denen er auf die Leistungen der Athleten einging, klang der Abend in angenehmer Atmosphäre aus.

Philipp Weiland erreichte im Fach „Drum Set Pop“ den 1. Platz im Regionalwettbewerb in Ulm mit der Höchstpunktzahl bei Jugend musiziert. Im Landeswettbewerb in Waldstetten erreichte er ebenfalls Platz 1.Luis Pfolter erreichte zusammen mit seinem Partner Tim Wiedmann aus Laupheim den 1. Platz im Regionalwettbewerb in Ulm im Fach Blechbläser-Ensemble.

Die Tischtennis-Herrenmannschaft des TSV Erbach wurde in der Kreisklasse-B-Meister und schaffte mit 35:1 Punkten den Aufstieg. Zudem erreichten sie den dritten Platz im Kreispokal. Für den TSV spielten: Dong Zhang, Markus Grohbauer, Max Mößlang, Wolfgang Heß, Benedikt Hohner, Jürgen Steininger, Matthias Schmid, Marcel Teichgräber, Tobias Reizner und Helmut Kräutle.

Leichtathletik: Jürgen Rueß, 400 Meter Hürden, 1. Platz, Seniorenmeisterschaften Baden-Württemberg, Anja Sommer, 800 Meter, 1. Platz Seniorenmeisterschaften Baden-Württemberg. Markus Mayr, 2. Platz 1500 Meter und 3. Platz 800 Meter. Lea Böhringer, Jessica Geywitz und Alexandra Geywitz, 3. Platz Mannschafts-Staffel-Meister, 800 Meter.

Team-Gym: Für hervorragende Leistungen bei den württembergischen Meisterschaften in verschiedenen Altersklassen wurden ausgezeichnet: Nachwuchsklasse bis zwölf Jahre, Team1: Isabel Mock, Johanna Lührs, Yasmina Rupp, Sonja Tschauner, Leni Humm, Selina Vostner. Nachwuchsklasse bis zwölf Jahre, Team2: Felicitas Raith, Louisa Ripper, Elena Tschauner, Sara Schäfer, Emelie Jgl, Dana Sameisla. Jugend weiblich ab zwölf Jahre: Laura Fischer, Lotus Haag, Shanti Haag, Lina Häge, Jona Schwarz, Leonie Berger, Beatrice Ripper, Michelle Daratha, Theresa Bellan, Lea Schütz.

Judo: Arthur Galkin, 3. Platz, württemb. Meisterschaften, U12; Fabian Glöckler, 2. Platz, württemb. Meisterschaften, U15; Andreas Laupheimer, 2. Platz, württemb. Meisterschaften, U18; Daniel Paulsin, württembergischer Meister U15; Anton Popp, 1. Platz, württemb. Meisterschaften Mannschaft, U14; Dimitrij Popp, süddeutscher Meister U15 bis 40 Kilogramm; Daniel Udsilauri, süddeutscher Vize-Meister, U15 bis 66 Kilogramm; George Udsilauri, süddeutscher Meister, U15 bis 66 Kilogramm; Mark Zeiss, württembergischer Meister U14/U15.