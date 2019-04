Erbach will mal wieder punkten

Im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller empfängt der TSV Erbach am Sonntag, 28. April, 15 Uhr, den TSV Obenhausen. Nach drei Niederlagen in Folge und nur drei Punkten aus den zurückliegenden fünf Spielen ist der Tabellenvierzehnte aus Erbach gegen den Tabellensechsten aus Obenhausen in Zugzwang. Obenhausen war zuletzt weit erfolgreicher als der TSV Erbach, acht Punkte aus fünf Spielen stehen aktuell zu Buche – die Mannschaft liegt im gesicherten Mittelfeld, hat weder mit dem Aufstieg noch mit dem Abstieg etwas zu tun. Das Hinrundenduell der beiden Teams endete mit einem 3:1-Sieg für Obenhausen, nun will Erbach punkten.