Erbach will Kontakt zur Spitze halten

Im Fußball-Bezirk Donau/Iller ist der TSV Erbach am Sonntag, 26. September, Gastgeber des TSV Blaustein II. Die SF Dellmensingen gastieren in der B3 bei Esperia Italia Neu-Ulm.

Kreisliga A2 Donau/Iller: TSV Erbach – TSV Blaustein II (Sonntag, 15 Uhr). - Gegen die Bezirksliga-Reserve aus Blaustein ist Erbach Favorit. Der Tabellendritte will mit einem Sieg auch dranbleiben an der Spitze, dagegen benötigen die Blausteiner, derzeit auf dem zwölften und damit Relegationsplatz, Punkte, um nicht weiter in den Keller zu fallen.

Kreisliga B3 Donau/Iller: Esperia Italia Neu-Ulm – SF Dellmensingen (Sonntag, 15 Uhr). - Beide Teams liegen im Tabellenmittelfeld nah beieinander. Der Tabellenneunte Dellmensingen würde mit einem Sieg an den siebtplatzierten Neu-Ulmern vorbeiziehen.