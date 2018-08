Erbach verliert zum Auftakt

Der TSV Erbach hat zum Auftakt der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller einen Punktgewinn verpasst. Beim SV Lonsee verlor die Mannschaft von Trainer Harald Plail mit 0:2 (0:1). Die Gäste waren zunächst stärker als der SVL, doch statt in Führung zu gehen geriet der TSV in der 35. Minute durch einen Treffer von Lonsees Simon Wörz in Rückstand (35.). 1:0 führte der Gastgeber auch zur Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel zur Pause war die Partie ausgeglichen, ehe der SV Lonsee in der Schlussphase zum Angriff blies und durch Reinhold Hildermann das 2:0 erzielte (81.). Bitter für die Erbacher war nicht nur die Niederlage, sondern auch der Platzverweis für Torhüter Lukas Bullinger, der nach Spielschluss noch die Gelb-Rote Karte sah.