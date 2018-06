Erbach verliert letztes Saisonspiel und steht vor einem Umbruch

Mit einer Niederlage hat der TSV Erbach die Saison 2017/18 in der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller abgeschlossen. Durch das 1:4 zu Hause gegen Türkgücü Ulm fielen die Erbacher noch auf Tabellenplatz zwölf zurück, der Verbleib im Bezirksoberhaus stand aber schon vor dem Spiel fest. Dennoch hatte sich Trainer Rafael da Silva zu seinem Abschied einen Sieg gewünscht, wonach es aber nur eine Halbzeit lang aussah.

„Die erste Halbzeit war aus unserer Sicht noch passabel“, sagte Rafael da Silva, dessen Mannschaft zur Pause mit 1:0 führte. Martin Aggeler hatte den TSV in der siebten Minute in Führung gebracht und später sogar noch eine Großchance zum 2:0. Nach der Pause dann erhielt Türkgücü einen zweifelhaften Strafstoß, den Mauro Macchia zum 1:1 verwandelte (48.). Die Gäste ließen nicht locker und gaben in der Folge klar den Ton an. Macchia (57.), Filippo Moscatello (63.) und Carlos Geric (77.) schossen den klaren Türkgücü-Sieg heraus. „Es war nicht das erste Mal, dass nach einem Gegentor alles zusammenbricht“, so da Silva. Erbach hatte noch vereinzelt Konterchancen, ließ sie aber ungenutzt.

Auch wenn das letzte Spiel verloren ging, hatte der TSV sein Saisonziel Nichtabstieg erreicht. „Wir haben die Mission erfüllt, mehr war nicht drin“, sagte Rafael da Silva, der eine von Verletzungen und einer zeitweiligen Missstimmung innerhalb der Mannschaft geprägten Saison hinter sich hat. Für den Trainer, der zum Landesligisten Blaustein wechselt, war das fünfte Jahr als Erbacher Trainer wohl das schwierigste.

Nun steht beim TSV Erbach ein Neuaufbau an. Nicht nur der Trainer, sondern auch etliche Spieler verlassen den Verein. Torhüter Dennis Kirsch (TSV Blaustein), Michael da Silva (SSG Ulm), Matthias Brinsa (TSG Ehingen), Martin Aggeler (Olympia Laupheim), Robert Wozniak und Daniel Glöggler (beide mit unbekanntem Ziel) wurden verabschiedet. Als neuer Trainer steht seit geraumer Zeit Harald Plail fest, der von der „Zweiten“ der Ulmer Spatzen kommt. Als Spieler verpflichtet hat Erbach bereits Lucas Bullinger, Eren Güney (beide Olympia Laupheim II) und Christoph Barth (SV Niederhofen). „Wir führen noch weitere Gespräche“, sagte TSV-Ausschussmitglied Stefan Ilsanker. Außerdem rücken zehn A-Junioren zu den Aktiven auf, von denen einige für die erste Mannschaft vorgesehen sind.

Bange ist Ilsanker trotz des Umbruchs vor der nächsten Saison nicht. „Wir haben einen neuen Trainer, der neue Impulse setzt, und verfolgen ein neues Konzept, das mehr auf Gemeinschaft setzt“, so Stefan Ilsanker, der die Gruppenbildung in der abgelaufenen Saison bemängelte. „Da hat es nicht gepasst.“ Dies schlug sich vor allem in der Rückrunde nieder, in der Erbach nur noch zwölf Punkte sammelte. Unterm Strich stand der Nichtabstieg. Ilsanker: „Das Ziel ist erreicht.“