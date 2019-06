Erbach verliert gegen Asselfingen

Der TSV Erbach hat am vorletzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller zu Hause gegen den Tabellennachbarn SV Asselfingen mit 2:3 verloren. Damit schmolz der Vorsprung der auf dem Relegationsplatz liegenden Erbacher gegenüber dem Tabellendrittletzten Asselfingen auf drei Punkte. Ebenfalls noch theoretische Chancen auf die Relegation hat der mit Asselfingen punktgleiche Vorletzte SF Dornstadt, der gegen Staig gewann.

TSV Erbach – SV Asselfingen 2:3 (1:2). - Erbach verschlief die Anfangsphase und lag durch die Treffer von Mike Schmuck (3. Minute) und Timo Bemsel (10.) schnell mit 0:2 in Rückstand. Dann kamen die Hausherren besser ins Spiel und durch Tim Maier zum Anschlusstreffer (40.). Nach dem Seitenwechsel gelang Michael Schiedel der verdiente Ausgleich für den TSV (52.). Entschieden wurde die Partie in der 70. Minute: Nachdem Asselfingens Timo Bemsel mit einem Handelfer zunächst an Keeper Stefan Scholz gescheitert war, ließ Schiedsrichter Stefan Wais den Strafstoß wiederholen; ein Erbacher soll den Strafraum zu früh betreten haben. Den zweiten Versuch verwandelte Bemsel zur 3:2-Führung für Asselfingen, an der sich nichts mehr änderte.